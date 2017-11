Erleichterung bei Grüngut-Entsorgung in Sicht

Der Hallstadter Wertstoffhof wird sozusagen der Prototyp, was die Neuerung bei den Grüngutcontainern betrifft. Statt die Säcke und Behälter eine Treppe hoch schleppen zu müssen, wird man künftig alles leichter in einen versenkten Container werfen können.



Nach dem Vorbild Hallstadts, so Landrat Johann Kalb (CSU) im Umweltausschuss, sollen dann bei neuen Wertstoffhöfen beziehungsweise zu sanierenden Grüngutcontainer versenkt werden.



Mit dem positiven Beschluss des Umweltausschusses kann der neue Wertstoffhof des Landkreises in Hallstadt im kommenden Jahr errichtet werden. Gut 400. 000 Euro wird er kosten und gleich angrenzend an das Areal des bisherigen errichtet werden.



Er ist so konzipiert, dass man eine eigene Zufahrt und eine Ausfahrt hat, um den Betrieb möglichst zügig abwickeln zu können. Vorreiter ist der Landkreis dabei insofern, als man für den Bodenbelag Recyclingmaterial verwendet. Mehr über das Projekt lesen Sie im Premiumbereich auf in Franken.de