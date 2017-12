Erdbeben half mit

Grundriss besteht bis heute



von Eva-Maria BastEs muss ordentlich geknallt haben, als der Schlussstein im Chor der damals ungefähr 100 Jahre alten Klosterkirche auf dem Michelsberg herunterfiel. Und doch dürfte dieser Knall ungemein leise gewesen sein im Vergleich zu dem Lärm, der sich an diesem Tag sonst noch so auf der Welt ereignete: Überall stürzen Häuser ein, brechen Mauern zusammen, laufen Menschen schreiend um ihr Leben. Denn am 3. Januar 1117 ereignet sich in Norditalien ein schweres Erdbeben. "Das hat man bis nach Köln gespürt", sagt Historikerin Dr. Karin Dengler-Schreiber. "Und in Bamberg hat das Erdbeben eben dazu geführt, dass der Schlussstein herunterfiel."Erstmal rechnet man allerdings mit Schlimmerem. Der Autor Georg Juritsch zitiert 1889: "Da man anfänglich meinte, die ganze Kirche stürze zusammen, so flüchteten alle mit größter Angst aus dem Gotteshause." Dem damaligen Bischof Otto I. passte das Herunterfallen des Schlusssteins aber gut ins Konzept. "Er wollte nämlich schon lange eine neue Kirche bauen", sagt die Bambergerin. "Er war ein großer Freund der sogenannten Hirsauer Reform.Zu dieser Geisteshaltung habe auch ein Architekturkonzept gehört, das Bischof Otto gern umsetzen wollte. "Nämlich Kirchen in Kreuzform. Ein Haupthaus durchschnitten von einem Querhaus. Über jedem Joch ein Fenster", schildert Karin Dengler-Schreiber. Die Hirsauer Reform sei auf dem Michelsberg bereits eingeführt gewesen, als sich das Erdbeben ereignete und Otto sich nun auch baulich dazu bekennen konnte. Das vom ersten Bischof Bambergs, Eberhard I., im Jahre 1015 gegründete Benediktinerkloster St. Michael wird nun neu und größer gebaut, außerdem wird Raum für Werkstätten und ein Brunnenhaus innerhalb der Mauern gelassen.In ihren Grundzügen hat Bamberg die Klosterkirche, wie sie heute ist, also einem italienischen Erdbeben zu verdanken. "Wobei sich der Bau natürlich noch mehrfach verändert hat", sagt Karin Dengler-Schreiber. 1435 wird er von Bamberger Bürgern geplündert, und auch der Bauernkrieg geht 1525 keineswegs spurlos an ihm vorbei, ebenso wenig wie die schwedische Besatzung im Dreißigjährigen Krieg."Das allermeiste aber hat der große Brand im Jahr 1610 zerstört", sagt die Bambergerin. "Das Langhaus und der Westbau mussten weitgehend neu gebaut werden. Aber im Grundriss und in den Grundmauern stecken noch die Reste der Kirche von Otto."Nach der Säkularisation 1803 fällt das Kloster an die Stadt Bamberg, 24 Mönche leben noch dort, sie müssen das Kloster nun verlassen. Die Stadt richtet auf dem Michelsberg das Bürgerspital ein, Senioren können hier ihren Lebensabend verbringen. Aktuell wird die Klosterkirche auf Grund erheblicher Baumängel saniert. Immerhin - der Schlussstein ist noch nicht heruntergefallen. Anders als vor 900 Jahren.