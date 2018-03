Bamberg vor 58 Minuten

Trunkenheit am Steuer

Endstation Leitpfosten: Mit 4,8 Promille in Bamberg unterwegs

Ordentlich betrunken war ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in Bamberg unterwegs. Mit seinen 4,8 Promille ist er schließlich am Steuer eingeschlafen.