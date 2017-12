"Endlich Kerwa Band" aus Bamberg und Peter Wackel feiern ihren goldenen Hit

"Olé, olé und Schallala!" dröhnt es aus dem Hinterhof in der Langen Straße in Bamberg, wo die Bar Kawenzmann zu finden ist. Es gibt fränkisches Bier und selbst der Ballermann-Sänger, der aus Bubenreuth kommt, fühlt sich ganz zu Hause. Peter Wackel brüllt auf der improvisierten Bühne ins Mikro: "Aber Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr!" Die Fans gehen mit und die Hände in die Höhe. Wackel grinst seinen Mitsänger Youssef Addala an. Gemeinsam improvisieren sie ihren Song, ersetzen im Refrain auch mal "Malle" durch "Kerwa" und umgekehrt, was an diesem Abend öfters geschieht. Und die Menge brüllt die Lieder "Scheiß drauf!" und "Kerwa olé" mit, die eigentlich eins sind - und sowas wie der eigentliche Star dieses Mittwochabends.



Die Malle-Version:



Über 150.000 Mal verkauft und 15 Millionen Mal im Internet gestreamt - Peter Wackel hat die Mallorca-Version des Bamberger Hits "Kerwa olé" mit der Goldenen Schallplatte veredelt. "Das war der Kult-Song der letzten zehn Jahre!", sagt Wackel bevor er zwischen Sekt, Gesang und Bier im Kawenzmann das gerahmte Gold seinen Bamberger Musikerkollegen in die Hand drückt. Die Party gehört dem Song.



Die Kerwa-Version:



Das Lied stammt aus der Feder der "Endlich Kerwa Band", genauer von Sänger Bruno Barrique (Youssef Addala), Gitarrist Schmiegla (Christian Schmieg) und Bassist Floyd Sektmann (Florian Link). "Kerwa olé" hat die "Endlich Kerwa Band" erstmals im Jahr 2008 am Katzenberg bei der Sandkerwa intoniert. Was einschlug wie eine Bombe. "Wir haben schon gemerkt: Da springt der Funke über", sagt Florian Link. Wenn in München in der U-Bahn eine der zigfachen Versionen ihres Songs zur Wiesnzeit gegrölt wird, dann freut sich der 38-jährige Bamberger immer noch wie Bolle. "Wenn du den Leuten erzählst, dass du das geschrieben hast, dann glaubt dir das kein Mensch", sagt Youssef Addala. Doch. Sie haben.



Ab 2012 sollte der Song berühmt werden: Partysänger Peter Wackel wurde auf das Lied aufmerksam. Ein erstes Treffen im Schlenkerla, ein paar veränderte Zeilen und wenige Monate später war der Malle-Hit fertig, den inzwischen nicht nur die Deutschen am Ballermann kennen.



"Scheiß drauf!" ging durch die Decke und brachte den Franken Wackel zurück zu seinen Anfängen am Regnitzstrand. In den 90er Jahren hatte der heute 40-Jährige seine ersten Auftritte in Bamberg. Am Mittwoch wurde wieder kräftig gefeiert - mit den Fans, die in roten "Endlich Kerwa"-T-Shirts gekommen waren. Darunter auch Christopher Öhlein: "Ich finde es schön, dass Peter Wackel mit uns den Song feiert. Er zollt den Fans der Bamberger Band Respekt." Und das tut Wackel gerne: "Party muss sein!", sagt der und ordert noch ein Bier.