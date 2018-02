Empörung über Fällaktion

Wohl schon in dieser Woche müssen die ersten Bäume in der Kantstraße weichen, am Ende werden es allein für die entstehenden Parkpaletten zwölf sein. "Über eine derart radikale Entfernung aller Bäume wurde die Hausgemeinschaft nicht informiert", stellt Anwohner Helmut Siegler heraus. "Es war immer nur die Rede von Parkpaletten, die wegen Auflagen der Stadt Bamberg gebaut werden müssen."Die Stadt beruft sich auf die Baugenehmigungen, das Gartenamt habe alle Bäume begutachtet. Die Bäume stünden im jeweiligen Baufeld bzw. ihr Wurzel- und Kronenbereich würde so stark geschädigt, dass sie nicht erhalten werden können. "Was erhalten werden kann an Bäumen, wird erhalten. Für den Bau der Parkpaletten müssen nichtsdestotrotz zwölf Bäume gefällt werden. Das ist genehmigt und dafür gibt es Ersatzpflanzungen", antwortet auf unsere Anfrage Jürgen Gerdes vom Umweltamt der Stadt Bamberg.Lesen Sie einen ausführlichen Artikel zum Thema lesen Sie hier (für Abonnenten kostenlos).