Eltern beklagen Betreuungslücke für Gaustadter Grundschüler

Gaustadter Eltern beklagen, dass die Hortplätze für Grundschulkinder bei weitem nicht ausreichen. "Nachdem in Bamberg in den letzten Jahren die Betreuungssituation für Kindergarten- und Krippenplätze deutlich verbessert wurde, ist die Versorgung mit Schulkindbetreuungsplätzen deutlich unter dem Bedarf und somit für uns Eltern inakzeptabel", teilt uns Susanne Najar im Namen einer Elterninitiative mit. "Ein beträchtlicher Teil der Familien bekommt keinen Platz, was bei einem Schulende um 11.30 die meisten Familien vor logistische Probleme stellt." Viele berufstätige Eltern ohne Großeltern vor Ort wüssten beim besten Willen nicht, wie sie das ab September stemmen sollen.



"Die Stadtverwaltung sucht gemeinsam mit der Schulleitung und dem Träger der Mittagsbetreuung intensiv nach Lösungen, angemessen auf die steigenden Bedarfe nach ganztägiger Betreuung am Standort Gaustadt zu reagieren", teilt Ulrike Siebenhaar, Pressesprecherin der Stadt Bamberg, auf unsere Anfrage mit. "Dabei wird im Interesse der Eltern sowohl über die Erweiterung bestehender Einrichtungen nachgedacht als auch über die Nutzung alternativer Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung."



