Einwohnerzahl steigt auf 76.447 Personen

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Bamberg zum 30.6.2017 bekannt gegeben: Sie betrug exakt 76.447 Personen.

Damit hält der Trend stetig steigender Einwohnerzahlen in der Domstadt weiter an. Zum Stichtag 31.12.2016 wurde die amtliche Zahl noch mit 75.743 Personen angegeben. Binnen eines halben Jahres wurden also 704 Frauen und Männer mehr gezählt.

Besonders augenfällig ist der Anstieg von fast 6500 zusätzlichen Bambergerinnen und Bambergern seit 2011. Zwar sind in der aktuellen Zahl auch die 1464 Bewohner der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) enthalten. Doch die Entwicklung zeigt, dass die Kurve bei der Einwohnerzahl auch ohne den ?Sonderfaktor AEO? steil nach oben zeigt.

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahlen nach Bay. Landesamt für Statistik:

Bamberg Oberfranken Bayern 31.12.2006 69.574 1.094.525 12.492.658 31.12.2007 69.884 1.088.845 12.520.332 31.12.2008 69.989 1.082.516 12.519.728 31.12.2009 69.827 1.076.400 12.510.331 31.12.2010 70.004 1.071.306 12.538.696 31.12.2011 70.712* 1.061.573* 12.443.372* 31.12.2012 70.863 1.058.711 12.519.571 31.12.2013 71.167 1.056.365 12.604.244 31.12.2014 71.952 1.055.955 12.691.568 31.12.2015 73.331 1.059.358 12.843.514 31.12.2016 75.743 1.062.394 12.930.751 30.06.2017 76.447 1 064 813 12 976 491

*Basis: Zensus 2011 ? Aktualisierte Fassung