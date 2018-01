Einladung zu einer jüdisch-christlich-islamischen Begegnung

?Mit Vertrauen in die Zukunft: Wie blicken Juden, Christen und Muslime auf Morgen?? ist das Thema der diesjährigen Multireligiösen Feier an der Universität Bamberg. Unter dieser Fragestellung präsentieren Mitarbeitende der Universität, Studierende der Hochschulgemeinden, die Hochschulseelsorger sowie Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Religionen verschiedene Perspektiven auf das gemeinsame Thema. Sie möchten in Lesungen religiöser Texte, Auslegungen und musikalischen Beiträgen zum Nachdenken und gegenseitigem Verstehen einladen. Im Anschluss an das offizielle Programm gibt es Gelegenheit zu Gespräch und Austausch.

Die Veranstaltung findet statt am 9. Januar 2018 um 18.30 Uhr im Gebäude An der Universität 2, Raum 00.25. Sie ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen.

