Einige Sparkassen im Landkreis Bamberg öffnen deutlich kürzer

Mehr Zeit für Beratung verspricht die Sparkasse Bamberg ab Januar 2018. Wer einen Termin vereinbart, kann sich künftig in allen Beratungs-Centern und Geschäftsstellen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr beraten lassen. Zugleich kommt es gerade an kleineren Standorten zu deutlich kürzeren allgemeinen Öffnungszeiten."Egal, ob unsere Kunden uns digital oder traditionell in der Geschäftsstelle kontaktieren möchten, egal, wie unterschiedlich die Zugangswege sind, die Erreichbarkeit ist einfach und wir bieten einen umfangreichen Service und eine qualitativ hochwertige Beratung", sagt Mathias Polz, Pressesprecher der Sparkasse Bamberg. Mittlerweile nutzten 48 000 Kunden der Sparkasse Bamberg Online-Banking, 50 Prozent der Privatkunden und 90 Prozent der Geschäftskunden.Man müsse weiterhin den Kundenbedürfnissen gerecht werden und den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Hierzu habe man zusätzlich zum Beratungs-Center am Schönleinsplatz vier neue regionale Beratungs-Center im Landkreis errichtet, an den Standorten Burgebrach, Hallstadt, Scheßlitz und Hirschaid. "Wir wollen so noch mehr persönliche, qualitative Beratung bieten", erklärt Polz.Mit 51 Standorten im ganzen Geschäftsgebiet bleibe die Sparkasse gut präsent. "An unserem breiten Geschäftsstellennetz halten wir weiter fest. Dies ist aber nur bei einer stärkeren Beratungsorientierung durch die neuen Beratungs- und Servicezeiten möglich", sagt der Sparkassen-Pressesprecher. Personelle Einsparungen seien damit nicht beabsichtigt, sondern es diene der Förderung der Beratung - die Kunden wünschten dies. Somit dienten diese Anpassungen der weiteren Standortsicherung.Einen ausführlichen Bericht, unter anderem mit allen ab 2018 geltenden Öffnungszeiten, lesen Sie später auf www.infranken.de (für Abonnenten kostenlos).