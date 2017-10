Einer der letzten Beuys-Schüler

Vor exakt 20 Jahren haben Dietlinde Schunk-Assenmacher und Werner Assenmacher den Kulturförderpreis der Stadt Bamberg erhalten, weil sie drei Jahre davor ihr Galeriehaus "Kunst im Gang" im Bamberger Bauernfeld begründet hatten. Seither haben die beiden Jahr für Jahr demonstriert, wie nachhaltig die Würdigung eines privaten kulturellen Engagements für die Öffentlichkeit wirken kann. Denn die Namensliste derjenigen Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen 23 Jahren im Galeriehaus der Assenmachers gastierten, liest sich wie ein Who-is-who der Nachkriegsmoderne. Freilich finden in dieses Who-is-who immer wieder auch junge Zeitgenössische Aufnahme, denn in der Kunst gibt es wie in der Evolution oder der Welt- und Technikgeschichte keinen Stillstand.



Leben mit, durch und für die Kunst

Mitte September wurde die Ausstellung "Lust am Spiel - Mut zur Provokation" des aus Cloppenburg stammenden Künstler-Visionärs Anton Bröring eröffnet. Das anhaltende Publikumsinteresse an Brörings Ausstellung hat das Galeristenpaar nun bewogen, die Ausstellung nach einer kurzen Verschnaufpause für sich selbst ab Mitte Oktober nochmals fürs Publikum zu öffnen.



Und tatsächlich kann man in der Galerie "Kunst im Gang" nicht alleine ideal belichtete Ausstellungsräume entdecken. Mit dem Werk Anton Brörings kann man aktuell auch gleich noch das Schaffen eines der letzten Beuys-Schüler kennenlernen.



Vor mittlerweile 31 Jahren ist Joseph Beuys verstorben. Dieser Mann aus Kleve hat die deutsche und die internationale Kunstszene und Kunstentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg wie kein Zweiter revolutioniert und provoziert. Die Leitung der Hochschule für Bildende Kunst in Düsseldorf hat Beuys an den Rand des Wahnsinns getrieben, als er als verantwortlicher Professor entschieden hatte, den Studierwilligen keine Aufnahmeprüfung mehr aufzuerlegen. Dennoch oder gerade deshalb: eine Vielzahl der Beuys-Schülerinnen und -Schüler, die ja allesamt an anderen Kunsthochschulen schon eine solide Ausbildung erfahren hatten, ehe sie zu Beuys nach Düsseldorf gingen, sind im wankelmütigen Metier der Kunst bis auf den Tag erfolgreich oder zählen zum Kanon der zeitgenössischen Moderne.



Anton Bröring hatte erfolgreich in Mannheim und Bremen studiert, ehe er sich nach Düsseldorf wandte, um von Joseph Beuys "das Leben zu lernen". Das Leben mit Kunst, durch die Kunst und für die Kunst.



Materialisierte Poesie eines Spätaufklärers

Davon und von seinem Wissen ums Leben und um die Kunst gibt Bröring in Bamberg jetzt eine üppige und lustvolle Kostprobe. Ein großes Vergnügen ist diese Ausstellung des 71-jährigen Lausejungen unbedingt. Denn ebenso wie sein bedeutendster Lehrer will Bröring die Intuition, die Fantasie und das Denken seines Publikums in Gang bringen. "Habe Mut, dich deines Verstandes und deiner Kreativität, deines Wortwitzes und deiner Imaginationskraft zu bedienen", könnte die Aufforderung des Spätaufklärers Bröring an die Menschen lauten, die seine Ausstellung in der Galerie im Gang besuchen.



Geistreich-philosophisch oder witzig-aberwitzig kommen die dreißig Arbeiten Brörings daher. Schwebend leicht wie materialisierte Poesie stehen Arbeiten auf Nessel frei schwebend vor der Wand, die "Adonis und Aphrodite im Liebesrausch" vermuten oder "Apollon und Daphne" belauschen. Multiples und Objekte sind mit im Gepäck Brörings und so edle "Textilien" wie eine Stola aus Aluminium, die wohl eine schwere Last für jeden Priester wäre, der Sammlung in einem Diözesanmuseum aber gut zu Gesicht stünde.



Auch Bröring klärt das "Geheimnis um den Eckstoß von Wembley" nicht vollends auf, aber in seinem gleichnamigen Objekt bringt er immerhin die Zutaten für eine große Legende nach Bamberg. Da spielt also einer mit den vorletzten Dingen ein unwissend Spiel und erreicht sie doch. Anton Brörings Ausstellung "Lust am Spiel - Mut zur Provokation" ist keine Provokation, sie ist einfach ein lustvoll-virtuoses Spiel mit der Realität.



Geöffnet ist die Ausstellung noch einmal ab dem 16. Oktober bis 31 Oktober. Immer donnerstags bis samstags von 15 bis 18 Uhr oder aber nach telefonischer Vorvereinbarung. Das Galeriehaus "Kunst im Gang" ist im Bauernfeld 18 zu finden. Zur Ausstellung ist auch ein bibliophiles Katalogbuch erschienen.