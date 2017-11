Ein Ort der lebendigen Erinnerung in Bamberg

Erdgräber, Grüfte, Urnenerdgräber und -nischen, Urnengemeinschaftsgrabanlage, anonyme und halbanonyme Bestattungen, Kindergräberfeld, Gräberfeld für Fehl- und Totgeburten, muslimisches Gräberfeld. Der Hauptfriedhof beherbergt aktuell 23 520 Grabstätten. Nun wurde ein "Kunsthistorische Grabmalweg" in der Hallstadter Straße eingeweiht. Unter ihnen zahlreiche Bamberger Persönlichkeiten, die sich um die Stadt und ihre Bürger verdient gemacht haben. Politiker, Sportler, Schriftsteller. Zu 72 von ihnen führt nun ein Erinnerungspfad, den das Garten- und Friedhofsamt gemeinsam mit dem Stadtarchiv und der Unterstützung der Sparkassen Stiftung und der Stiftung Oberfranken gestaltet hat. Am Haupteingang des Gräberplatzes wartet eine Tafel mit einer regensicheren Karte des Friedhofs auf interessierte Besucher. Eine Broschüre führt durch die Gartenanlage zu den nummerierten Ruhestätten. Neben Name, Geburts- und Todestag gibt der Leitfaden auch Auskunft über Beruf und Hintergrund des Verstorbenen. Wer Zeit mitbringt und gerne läuft, kann dem Pfad in alphabetischer Reihenfolge von eins, Karl Wilhelm Ament, bis 72, Zwangsarbeiter, folgen. Aber auch, wer beim Besuch verstorbener Angehöriger auf eine der zahlreichen Nummerierungen stößt, kann sich in der Broschüre kurz informieren. Neben weiteren Gräbern, die in den Pfad aufgenommen werden sollen, ist auch eine Sammlung in Buchform geplant.