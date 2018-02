Ein Knochenjob ohne Wertschätzung?

Der Staat ist noch immer größter Anteilseigner der Deutschen Post. Deshalb wollte Betriebsrat Marcus Jungbauer MdB Emmi Zeulner (CSU) einen kleinen Stapel an Forderungen mitgeben, von den Beschäftigten an ihren Arbeitgeber. In der Hoffnung, dass die Politik Druck ausüben möge.

Nun macht die Bundespolitik den Plänen der Gewerkschaft DPVKOM einen Strich durch die Rechnung. Emmi Zeulner ist am Donnerstagabend kurzfristig in München und nicht im Sportheim in der Lichteneiche. Marcus Jungbauer will seine Anliegen trotzdem vortragen und mit den Kollegen besprechen, auch wenn leider nur rund zehn erschienen sind.

Früher sei das bei der Post noch ein relativ entspanntes Arbeiten gewesen, sagt er. Heute spricht er von einem knallharten Knochenjob und zunehmendem psychischem Druck. Gründe dafür seien zum einen die Privatisierung der Post und ihre Entwicklung zu einem weltweiten Konzern sowie die Automatisierung der vergangenen Jahre. Jungbauer erzählt von zahlreichen Hüft- und Bandscheibenschäden. "Wir werden ausgenutzt, um Gewinne zu erwirtschaften", sagt er.

Der Job bei der Post sei mit hohem Zeitdruck verbunden. Wer nicht mehr nachkommt oder sich häufiger als andere krankmelde, werde zum Vier-Augen-Gespräch mit einem Vorgesetzten gebeten. "Diese Gespräche dienen der Einschüchterung der Belegschaft", so Jungbauer. Ein schwerer Vorwurf. Postsprecher Alexander Böhm: "Es gibt Postbetriebsärzte und die Möglichkeit Gespräche zu führen, wenn jemand nicht mehr nach kommt. Dass da Druck auf Einzelne ausgeübt wird - nein. Das kann ich nur entschieden zurückweisen."

Jungbauer selbst ist Zusteller. Durch die steigende Bedeutung des Onlinehandels fahren er und seine Kollegen heute mehr Pakete denn je aus. Die von der Post ausgegebenen Bemessungswerte seien daher angestiegen: Früher musste der Zusteller pro Stunde 32, heute 42 Pakete zum Kunden bringen. "Der Arbeitgeber klaut uns unsere Zeit."

Tatsächlich werden Zustellgebiete Jahr für Jahr neu errechnet - und in der Regel vergrößert. Die DPVKOM fordert ganz konkret ein Mitspracherecht bei der Bemessung. Alexander Böhm sagt: "Ein solches Mitspracherecht haben die Mitarbeiter, indem sie mit ihrem Vorgesetzten sprechen, der die Bemessung macht." Wenn Fehler gemacht worden seien, könne immer nachgesteuert werden.



Er räumt allerdings auch ein, dass die Post händeringend nach Mitarbeitern sucht. Gleichzeitig mehren sich die Berichte über Befristungsketten. Auch Jungbauer erzählt von Kollegen, die erst zwei Jahre lang befristet für die Post arbeiten, dann aber keinen unbefristeten Vertrag erhalten, sondern nur noch temporär eingesetzt werden: Weil wegen hohen Krankenstands oder Urlaubszeit ein Sachgrund vorliegt. Der Postsprecher: "Natürlich gibt es Befristungen, das macht jedes Unternehmen, das sich an saisonale Schwankungen anpassen muss. Es gibt aber auch Jahr für Jahr Entfristungen."

Seit 2015 neu auf dem Markt ist ein Sub-Unternehmen der Post, DHL Delivery. Fristlose Verträge gibt es häufig nur dort - für, unterm Strich, weniger Geld. Jungbauer fordert die "Auflösung dieser Billiglohngesellschaften. Wir leisten alle dieselbe Arbeit und sollten dafür dasselbe Geld bekommen." Auch Böhm bestreitet nicht, dass es bei Delivery eine andere Lohnstruktur gebe, aber: "Verdi hat diesen Löhnen zugestimmt und das ist Fakt."

Rund 3,7 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftete die Deutsche Post 2017. Gewinne auf Kosten der Beschäftigten, so Marcus Jungbauer. Noch vor der nächsten Aktionärsversammlung möchte er seine Anliegen im Vier-Augen-Gespräch an Emmi Zeulner weitergeben. Ein Termin ist für kommende Woche geplant.