Nachdem die Kirche St. Martin in Steinfeld nunmehr innen und außen generalsaniert ist, kam Erzbischof Ludwig Schick, um Altar, Ambo und Orgel zu weihen. Vom Pfarrhaus wurde er von der Fahnenabordnung der Freiwilligen Feuerwehr, der stattlichen Anzahl von 20 Ministranten mit ihren Fahnen, von Pfarrer Michael Herrmann, Pfarrer i. R. Josef Hanus, Diakon Michael Herbst, Pastoralpraktikant Markus Grasser, Kirchenpfleger Gorg Linz, Pfarrgemeinderatvorsitzender Maria Kunzelmann, den Ehrengästen MdL Heinrich Rudrof und Bürgermeister Ludwig Göhl, Pfarr- und Kirchenräten abgeholt und unter Begleitung der Steinfelder Musikanten in einem feierlichen Zug in die Kirche geleitet. Dort begrüßten ihn herzlich die Kommunionkinder Verena Will, Romina Will, Daniel Pitterich, Johannes Preißinger und Tim Bugla. Sie überreichten ihm auch einen Blumenstrauß.



Pfarrer Herrmann hieß ihn im Namen der Pfarrei willkommen. In seiner Entgegnung wünschte sich der Erzbischof, dass die Kirche immer so voll sei wie heute.Mit dem Lied: "Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land", begann dann das Festamt. Viele dachten, das Lied sei für ihre Kirche in Steinfeld geschrieben, so adäquat lauten manche Verse. Als erste Zeremonie wurde das Wasser im Taufbecken gesegnet. Der Taufstein wurde bei der Renovierung aus dem Chorraum herausgeholt und steht nun frei vor dem rechten Seitenaltar. Er bildet nach Architekt Georg Schilling ein heiliges Dreieck mit Altar und Ambo.



Mit dem Weihwasser zog Schick anschließend durch die Kirche und besprengte diese und die Gläubigen. Sodann stieg er die Empore hinauf und segnete die ebenfalls renovierte Orgel. Die Orgelbaufirma Scheffler aus Jacobsdorf nahe Frankfurt/Oder hatte sie gründlich überholt und dafür gesorgt, dass sie wieder ihre alte Klangpracht wiederbekommen hat. Dabei wurden auch die alten Backsteine als Druckausgleich wieder verwendet, nur wurden sie nicht mehr in die alten Zeitungen eingewickelt, sondern in Pergamentpapier.



Orgelbausachverständiger und Domorganist Markus Willinger setzte sich nun an den Orgeltisch und griff in die Tasten. Seine kunstvollen Melodien ließen den Kirchenraum erklingen und zeigten jetzt zum ersten Mal, wozu die sehr alte Steinfelder Orgel fähig ist - wirklich eine barocke Kostbarkeit. Zu ihren Klängen sangen nun alle Gläubigen voller Inbrunst das Lied: "Ehre sei Gott in der Höhe."



Die Weihe des neu geschaffenen Ambo, an dem das Wort Gottes verkündet wird, schloss sich an. An ihm wurden dann auch die Lesungen und das Evangelium verkündet. In seiner Predigt dankte Erzbischof Schick allen an der Renovierung der Kirche Beteiligten. Er sei gerne nach Steinfeld gekommen, begann er, und man merkte ihm diese Freude auch an. "Es war beeindruckend, als eben die Sonne aufging und in den schönen Kirchenraum hineinstrahlte. Sie haben wirklich eine schöne Kirche", lobte Schick den Sakralbau. "Wenn nun anschließend noch der Altar geweiht ist und die Orgel erklingt, ist eigentlich alles für die Ehre Gottes und auch für das Heil der Menschen in Steinfeld getan, sie sind bestens versorgt", sagte er weiter. Der Oberhirte lobte aber auch ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement der Steinfelder bei der Eigenleistung und den vielen Spenden für den Erhalt ihrer Kirche. Diese sei ein Monument, ein Blickfang für die Bewohner und Besucher des Dorfes.



Neben dem Äußeren der Kirche will diese aber auch dem Leben Sinn verleihen, zum Gemeinschaftswohl beitragen, Frieden stiften. Schick wies aber auch auf den Zwiespalt hin: "Fast alle fordern, dass die Kirche bleiben, erhalten werden muss und gehen doch immer weniger in die Kirche. Des is a bissla schizophren!" Der Segen, der vom Altar ausgehe, wirke nicht vom Anschauen der Kirche von außen, sondern beim Hineingehen und Teilnehmen. Außer auf den Heiligen Martin ging Schick auch kurz auf die Heilige Elisabeth ein, deren Namenstag heute gefeiert werde. Er schloss seine Predigt mit dem Wunsch, die Kirche solle Ort des guten Lebens, der Christus- und Nächstenliebe und Ort des Friedens und der Hoffnung werden.



Nach der Allerheiligenlitanei setzte der Erzbischof die Reliquien der Heiligen Amantia und des Heiligen Candidus in den Altar ein. Dann segnete er ihn mit Weihwasser und salbte ihn mit Chrisam. Dieses heilige Öl sei das Zeichen Christi unter den Menschen. Fünf Weihrauchstäbe, als Erinnerung an die fünf Wunden Christi am Kreuz, wurden sodann auf den Altar gesetzt und angezündet. Wie Weihrauch sollen die Gebete zu Gott aufsteigen. Dieser Teil der Weihezeremonie war sicherlich einer der beeindruckendsten Momente des Pontifikalgottesdienstes.



Wie als Zeichen des Himmels schoben sich Wolken am Himmel zusammen, verdunkelte sich der Innenraum der Kirche und das Flackern des brennenden Weihrauchs und der Rauch und aromatische Duft erfüllten den ganzen Raum. Willinger intonierte dazu Melodien des Liedes: "Komm heiliger Geist", das anschließend auch gesungen wurde.



Nach dem Segen und dem Großer-Gott-wir-loben-dich-Lied zogen alle wieder, begleitet von der Blaskapelle, in den Saal der Gastwirtschaft Schrauder. Viele nutzten die Gelegenheit, mit dem Erzbischof persönlich ins Gespräch zu kommen.



Kirchenpfleger Georg Linz dankte nochmals dem Erzbischof für sein Kommen. Er lobte auch die Architekten Georg Schilling aus Hollfeld und Sandro Selig vom erzbischöflichen Bauamt und die einheimischen Handwerker und Firmen. Die Steinfelder hätten mit über 500 Stunden Eigenleistung und über 45 000 Euro Spenden fleißig mitgeholfen. Wörtlich sagte Linz: "Ich habe bei keiner Tür eine Absage bekommen." Auch an die "Wolfgangskirchen" in diesem Saal erinnerte er, die während der kalten Zeit hier gehalten wurden, da die Kreuzkapelle ja nicht zu heizen sei.



Zu den Kosten von insgesamt 741 000 Euro, Kirche inklusive Orgel, wurden Zuschüsse gewährt vom Erzbischöflichen Ordinariat Bamberg 436 000 Euro, vom Erzbischöflichen Amt für Kirchenmusik für die Orgel 17 000 Euro, der Oberfrankenstiftung 58 000 Euro, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 15 000 Euro und der Gemeinde Stadelhofen, zu der Steinfeld gehört, 38 000 Euro. Linz dankte allen sehr herzlich und die Anwesenden spendeten langen Applaus.



Grußworte sprachen auch Bürgermeister Ludwig Göhl (UWG) und MdL Heinrich Rudrof (CSU). Als gebürtiger Steinfelder sei er sehr stolz auf seinen Heimatort, sagte er sichtlich bewegt. Ruth Preißinger vom Katholischen Frauenbund überreichte auch eine Spende. Pfarrer Herrmann ließ es sich nicht nehmen, auch wenn das Mittagessen warten musste, Linz ein Präsent für seine unermüdliche Arbeit zu übergeben.



Beim fränkischen Sauerbraten mit Blaukraut und Klößen unterhielten die Steinfelder Musikanten unter der Leitung von Johann Barth.