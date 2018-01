Ein Gläschen auf St. Wenzeslaus

Nachdem Pfarrer Marianus Schramm und der Pfarrgemeinderat schon an Silvester ins Jubiläumsjahr hineingefeiert haben, gaben sie am Sonntag nun offiziell mit einem Festgottesdienst in der altehrwürdigen barocken Dientzenhoferkirche St. Wenzeslaus den Auftakt der 300-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten.



Schon mit dem Einzug in die Kirche setzte Pfarrer Schramm ein Zeichen für die Ökumene: Neben ihm zog auch die evangelische Pfarrerin Kerstin Kowalski unter den kräftigen Klängen der Orgel in die volle Kirche ein. Den beiden voran schritt Pastoralreferent Günther Streit. Schramm begrüßte alle Gläubigen, besonders auch seine Schwester im Glauben, wie er sie nannte, Pfarrerin Kowalski. Sie las im Festgottesdienst die Epistel und Schramm verkündigte das Sonntagsevangelium über die Taufe Jesu. Dann öffnete Schramm eine kleine Flasche Sekt, goss zwei Gläser voll und stieß mit Kowaski auf das Jubiläumsjahr von St. Wenzeslaus an. Als Novum in Litzendorf hielten beide eine Dialogpredigt, wobei sie also abwechselnd sprachen.



Kowalski beglückwünschte zu Beginn Schramm und seine Gemeinde zu den 300 Jahren Glaubensleben in der (heutigen) Kirche (die Pfarrei feierte bereits vor Jahren ihr 600-jähriges Bestehen und die politische Gemeinde ihre Nennung vor über 850 Jahren). Beim Disput über älter und jünger spielte Kowalski dann natürlich die Trumpfkarte von evangelischer Seite aus: "Dass Jüngeres frischer ist, das sagt man ja auch der evangelischen Kirche immer wieder nach. Später entstanden und etwas fortschrittlicher gedacht: Bei uns können Pfarrer heiraten, Frauen Pfarrerinnen werden, unser Abendmahl ist auch für andere Konfessionen offen." Auf diesen theologischen Konflikt aber ließ sich Pfarrer Schramm nicht ein und wies auf Jesus von Nazareth hin, dessen Geburt und Taufe man ja erst gemeinsam gefeiert habe: "Da haben wir eine wichtige Gemeinsamkeit. Bei der Taufe, da gibt es keine Probleme, die wird von allen Kirchen anerkannt."



Wasser als Lebenselexier

Beide Geistliche schritten dann zum Taufstein und meditierten über das Wasser allgemein und das Taufwasser und seine Kraft als Lebenselexier. Kowalski folgerte daraus: "Deshalb ist es gut, dass es Kirchen gibt, denn hier können sich die treffen, die ihren Glauben gießen möchten und auch andere finden, denen es genauso geht." Im weiteren forderte sie: "Vielleicht schafft ihr es ja in diesem besonderen Jahr, eure Kirche noch mehr für andere zu öffnen." Schramm schloss die Dialogpredigt mit den Worten: Wir haben uns ja viel vorgenommen für dieses Jahr. Doch feiern sollten wir nicht uns selbst, sondern diese Kirche, die seit so vielen Jahren eine Glaubensquelle für die Menschen sein kann und wir feiern hier unseren Mittelpunkt, Christus unseren Herrn."



Es gab nach dieser Predigt (leider) noch keinen Applaus, sondern erst am Ende des Gottesdienstes, der aber kräftig ausfiel. Der Chor des Männergesangvereins Melkendorf unter der Leitung ihres ehemaligen Dirigenten Anton Firsching umrahmte die Feier musikalisch ebenso wie der Organist Norbert Herold auf seinem Königsinstrument.