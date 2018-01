Ein ganzes Jahr in Feierlaune

Das Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung ist in Buttenheim nicht unumstritten. Spricht doch die ältere Geschichtsschreibung von 1017. Das in der entsprechenden Urkunde erwähnte "budenesheim" bezieht sich wohl eher auf den hessischen Ort Büdesheim, heute ein Ortsteil von Schöneck im Main-Kinzig-Kreis.

Die urkundliche Ersterwähnung stammt wohl eher von 1118. In einer Urkunde des Klosters Michelsberg stiftet der Bamberger Domherr Udalrich "an seinem und seiner Mutter Jahrtag" ein Jahrgedächtnis nach Buttenheim ("Boutenheim"), wo seine Mutter, seine Brüder und seine Schwestern begraben sind. Ferner wurde eine Geldzahlung ("ein halbes Talent alljährlich") an Buttenheim festgeschrieben. Der Buttenheimer Pfarrer steht jedoch hinsichtlich der Mittelverwendung unter der Aufsicht des Michelsberger Abtes. Das Original dieser Urkunde gehört zu den Beständen des Staatsarchivs Bamberg.

Ein Jubiläumsjahr zu begehen, ist für jede Kommune kein leichtes Unterfangen. Gilt es doch, bereits lange im Vorfeld unter anderem ein Logo entwickeln zu lassen, Informationen zu sammeln, eine grobe Terminplanung aufzustellen und Referenten und Musikgruppen anzufragen.

Wichtig war allen Beteiligten, dass die Jubiläumsartikel zum Festjahr qualitätvoll und nachhaltig, aber auch preislich für jedermann erschwinglich sind. Das Angebot reicht von Stofftaschen mit Logo, über hochwertige Damen- und Herren Poloshirts, einer edlen schwarzen Sweatjacke bis hin zu Bierkrügen mit und ohne Zinndeckel und einer Kaffeetasse im Retro-Look.

Natürlich darf dabei Buttenheims berühmtester Sohn nicht fehlen. In enger Abstimmung mit der Levi-Strauss-Company wurde eine Playmobil-Figur von Levi Strauss entwickelt. Die Figur kann am Festwochenende im Mai erstmals erworben werden.

Buttenheims Erster Bürgermeister Michael Karmann (ZWdG/CSU) ist sehr dankbar, dass sich schon frühzeitig ein Festausschuss gegründet hatte, der mithilfe vieler engagierter Bürger ein umfangreiches Festprogramm aufgestellt hat. Das war nicht immer einfach, wollte man doch nicht mit den "festen Terminen" in Buttenheim und seinen Ortsteilen in Konkurrenz treten.



Großes Festwochenende

Begonnen hatte der Markt Buttenheim das Festjahr 2018 mit einer großen Silvesterparty auf dem Kirchenvorplatz. Es folgt am 15. März die Eröffnung der Sonderausstellung "Judentum in Buttenheim" im Levi-Strauss-Museum. Das große Festwochenende, vom 4. bis zum 7. Mai, wird sicherlich ein Höhepunkt des Jahres sein. Neben den offiziellen Programmpunkten am Sonntag mit Festgottesdienst, Festkommers und Festzug, wird auch musikalisch einiges geboten. Am Freitag spielt "Wednesday Projekt" im Festzelt an der Deichselbachschule, gefolgt von den "Troglauer Buam" am Samstag und am Montag kommt "Lizzy Aumeier mit den weißen Lilien" nach Buttenheim. Am 24. Juni findet der "Tag der offenen Gartentür" in der Marktgemeinde statt.

Der 28. Juli steht unter dem Motto: "Buttenheim tafelt". Ab 18 Uhr will man sich im Dorfgarten zu einem gemeinsamen Outdoor-Dinner treffen. Jeder bringt einen gefüllten Picknickkorb mit und dann sollte einem schönen Abend nichts mehr im Wege stehen. Für Tische und Getränke wird gesorgt.

Am Sonntag, 23. September, heißt es "Buttenheim offen". Zahlreiche Höfe und Gewerbebetriebe können besichtigt werden. Neben Informationen, Präsentationen und einem reichhaltigen Programm gibt es eine Reise nach San Francisco zu gewinnen.

Die offizielle Inbetriebnahme und die kirchliche Segnung des neuen Rathauses an der Hauptstraße ist für den 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, geplant.

Zum Abschluss des Festjahres will man sich wieder zu einer Silvesterparty vor der Pfarrkirche St. Bartholomäus treffen und gemeinsam das Jubiläumsjahr Revue passieren lassen.