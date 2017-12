Ehrenamtliche erhalten Bamberger Bürgernadel für Engagement

Die beiden Hauptredner des Abends sparten nicht mit Lob an die Geehrten: "Sie sind der Kitt der Gesellschaft", sagte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), und dann weiter: "Sie alle sind Vorbilder." Als solche wurden sie in den Räumen des "Bamberg Tourismus und Kongress Service" (TKS) mit der Bamberger Bürgernadel ausgezeichnet.



Diese wird gemeinsam von der Stadt Bamberg und der Mediengruppe Oberfranken (MGO), unter deren Dach der Fränkische Tag erscheint, verliehen. Das Besondere: Die Vorschläge, wer für eine Bürgernadel nominiert werden soll, stammen aus der Bamberger Bürgerschaft selbst. Die Entscheidung fällt dann eine Jury. Obwohl die Auszeichnung zwei Mal pro Jahr verliehen wird, gibt es stets genügend Nominierungen.



"Es ist mir eine große Freude, besonderes ehrenamtliches Engagement zu wertschätzen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen sich ehrenamtlich einsetzen", sagte Walter Schweinsberg, Geschäftsführer der MGO.



Der Eifer, mit dem sich Menschen in und um Bamberg unentgeltlich zum Wohle anderer einbringen, wird wohl auch dafür sorgen, dass die 14. Verleihung der Bürgernadel nicht die letzte sein wird. Sie findet abwechselnd in der Räumen des TKS und der Mediengruppe Oberfranken statt.



Um die Auszeichnung zu erhalten ist es nicht erforderlich, dass sich die Vorgeschlagenen in einem Verein oder einer Institution ehrenamtlich einbringen, auch Einzelinitiativen werden berücksichtigt. Gemeinsam haben all die Geehrten ihr außerordentliches großes Engagement.

"Die Leidenschaft und Überzeugung, mit der sich die Menschen einsetzen, erfüllt mich als Oberbürgermeister mit großem Stolz", sagte Starke.



Er und Walter Schweinsberg steckten am Dienstagabend folgenden Persönlichkeiten die Bürgernadel an: Julia Mari, Maria Motschenbacher, deren Cousin Georg Motschenbacher, Herbert Bogner und Peter Scharfenstein.