Drei Verletzte nach Wohnhausbrand in Scheßlitz

Drei Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Scheßlitz im Landkreis Bamberg verletzt worden. Das Feuer war laut Polizeiangaben in der Nacht auf Mittwoch in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar.Den entstandenen Sachschaden schätzte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen auf mehr als 50.000 Euro.