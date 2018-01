Drei Kümmerer für Königsfeld

Johannes Rieber vom Kreisjugendring Bamberg-Land ist zufrieden mit dem Resultat: Ulli Grasser (17), Katja Grasser (22) aus Kotzendorf und Jonathan Brändlein (15) aus Königsfeld haben sich aufer Jugendbürgerversammlung als neue Koordinatoren für die Jugendarbeit im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt. Sie sind nun im neu gegründeten Jugendparlament aktiv.



Rieber nennt sie aber nur "Kümmerer", was weniger verbindlich klingt als Koordinatoren. Und genau diese Unverbindlichkeit ist es, die die Generation von heute möchte, wenn sie sich ehrenamtlich engagiert.



Junge Menschen wollen sich zwar ehrenamtlich engagieren, möchten sich aber nicht - wie es aber gerade für Ehrenämter in Vereinen erforderlich wäre - langfristig an irgendwelche Ämter binden. Darunter leidet das Ehrenamt.



Heute haben es Vereine und Verbände schwer, die satzungsmäßigen Ehrenämter zu besetzen. Das sieht auch die 22-jährige Katja Grasser aus Kotzendorf so, die gelernte Erzieherin ist. Sie lebt gern in der Gemeinde Königsfeld und hat sich jetzt entschlossen, gemeinsam mit Ulli und Jonathan die offene Jugendarbeit in der Gemeinde zu forcieren. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es ein attraktives Angebot für die Jugendlichen in der Gemeinde gibt", sagt die 22-Jährige, wohl wissend, dass ihr und ihren Mitstreitern keine einfache Aufgabe bevorsteht.



"Die Jugendlichen und jungen Menschen sind heute durch Schule, Studium, Ausbildung terminlich so durchgetaktet, dass sie sich in ihrer Freizeit nicht auch noch binden wollen, sondern einigermaßen flexibel in ihrer Gestaltung bleiben wollen", sagt Katja. Sie hat schon konkrete Vorstellungen, was man alles auf die Beine stellen könnte. Als erstes sollen beispielsweise Handynummern von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingesammelt werden, damit eine WhatsApp-Gruppe gegründet werden kann, die die Jugendlichen immer über aktuelle Veranstaltungen und Aktionen informiert. Eine Veröffentlichung ausschließlich im Amtsblatt eigne sich nur bedingt, da Jugendliche und junge Erwachsene das Amtsblatt als Medium eher weniger wahrnehmen, sondern ihre Infos über ihre Smartphones abrufen.



Die 22-Jährige ist voller Tatendrang. Ausflüge organisieren und Partybuslinien zu Diskotheken einrichten sind nur zwei Ideen, die Katja bereits im Kopf herumspuken. Außerdem benötigte man dringend wieder Räumlichkeiten - quasi einen eigenen Jugendtreff - in denen sich die Jugendlichen treffen könnten.



Die von Katja beschriebene Unverbindlichkeit spiegelte sich auch im Abstimmungsverhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an diesem Abend wider. Zu Beginn des Abends mussten die Jugendlichen ab 14 Jahren entscheiden, ob man einen eigenen Jugendgemeinderat mit Jugendbürgermeister wählen wolle. Diese repräsentative Form erfordere aber, dass man sich an "starre Strukturen" halten müsse, so Rieber.



Die offene Variante in Form eines Jugendforums sei hingegen "lockerer", erklärte der KJR-Geschäftsführer. Im Jugendforum könne man dann entscheiden, welche Themen in den Gemeinderat getragen werden sollen. Der Nachteil bei dieser Form sei aber, dass die Gefahr groß sei, dass viel zerredet werde.



Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen entschieden sich mit 13:3 Stimmen für die "unverbindliche Variante". Bis Ende des Monats Februar wollen die drei neuen "Gemeinde-Jugend-Kümmerer" eine Jugendversammlung einberufen, in der Projekte und die weitere Vorgehensweise besprochen werden sollen.



Königsfelds Bürgermeisterin Gisela Hofmann sah das Engagement der Jugendlichen mit Freude. "Jetzt liegt es an den Jugendlichen, das Konstrukt Jugendforum mit Leben zu erfüllen, die Vorarbeiten sind geleistet", betont Hofmann. Sie wird den Sitzungssaal des Rathauses für die nächsten Versammlungen des Jugendparlaments zur Verfügung stellen.