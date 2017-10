Diskussion zum Giecher Bäck: "So ein Schwachsinn" - so reagiert das Netz

"So ein Schwachsinn"









Mehr als 800 Mal wurde unser Beitrag "Wenn die Nacht keine Ruhe kennt" in den vergangenen Tagen auf www.infranken.de und auf unseren Facebookseiten kommentiert. Hier einige Auszüge:"Den Giecher Bäck mit seinem Nachtverkauf gibt's doch nicht erst seit ein paar Tagen, haben die Leute heutzutage keine Benehmen mehr oder gibt's nur 'neue' Anwohner?", fragt Marina G. "Die ,Käufer' werden schlimmer. Allerdings ist das Problem nicht neu", antwortet Markus K. "Schade, und wieder geht ein Stück Kultur kaputt. Die Leut' haben kaum noch Toleranz, andere wissen nicht wo Schluss ist. Moderne Zeiten", findet Dieter H."Schade das so tolle Ideen kaputt gemacht werden durch Vollidioten, die nie in ihren Leben Anstand, Moral und Disziplinen sowie Respekt von den Eltern gelernt haben . Muss deswegen alles abgeschafft werden? Erziehung wäre vielleicht mal eine Idee", sagt Enrico S. "Darauf hab ich gewartet und nun trifft es tatsächlich ein. Was ,Nachtschwärmer' für sich entdecken, was ihnen Freude und Spaß bereitet und den nächtlichen Hunger stillt, was sich in einem ,Kaff' als Institution etabliert und über die Landkreisgrenze hinaus bekannt ist, wird von seinen Nutznießern im Übermut kaputt gemacht. Die Anwohner sind zu bedauern, obwohl diese viel Verständnis aufgebracht haben. Wenn neben nächtlicher Ruhestörung und Wildpinkeln, auch noch Sachbeschädigungen sich häufen, ist das einfach zu viel!", sagt "Ed Mund"."So ein Schwachsinn. Ich war schon oft dort und trotz vieler Menschen kann von Lärm keine Rede sein", erklärt "JP Blackman". "Irgendeiner heult immer", findet Pascal N. "Es geht hier einfach um Leute, die anscheinend nicht verstehen wollen, dass in den Häusern da tatsächlich Leute leben, teilweise mit kleinen Kindern und man halt nicht früh um 3 auf der Straße rumschreit, flaschen zerschlägt etc.", erläutert Florian S."Sehr, sehr schade, dass man über eine Institution so berichten muss", findet MW. "Vor wenigen Jahr arbeiteten wir zufällig in Scheßlitz. Durch Zufall landeten wir beim Brotzeitholen beim Giecher Bäck. Erst später erfuhr ich unter anderem von meinen Söhnen, welche Institution für nächtliche Brotzeitmacher das ist und dass dies im ganzen Landkreis bekannt ist. So etwas verdient meiner Meinung nach Respekt und Anerkennung." Darauf antwortet "100-Prozent-Fan": "Ich biete Ihnen mein Haus zum Tausch gegen Ihres. Sie reden todsicher anders, wenn sie in unmittelbarer Nähe zum Giecher Bäck wohnen würden. Ungestörte Nachtruhe ist ein wichtiges Gut, es muss überall gelten!""Die sollen sich net so aufregen. Wenn sie nachts aufwachen, sollen se sich an Käskäs auf Käs holen, des beruhigt", schreibt Sophia H., die wie einige andere Bäck-Kunden den Anwohnerärger nicht nachvollziehen kann. "Ich hör so viel Mimimi, dass ich fast kotzen muss", sagt Matthias B."Tja manche nehmen es sehr mit Humor hier. Dabei ist das ein ernstes Thema. Genau wegen solchen Leuten, die es nicht interessiert und die sich weiter so aufführen, als wären sie alleine auf der Welt - wird es den Giecher Bäck bald nicht mehr geben", schreibt Michaela S."Wo sonst geben sich Streifenpolizei, Brose Baskets und der ganz stinknormale hungrige Oberfranke die Klinke in die Hand!? Genau, beim Bäck, wie eh und jeh", schreibt Sebastian M. "Als ob die früher net a an Platz ghabt hätten wo sie sich getroffen ham und wenn als wenn se noch nie besoffen in ihrer Jugend laut waren und Anwohner gestört hätten", mutmaßt Sophia M."Wahrscheinlich sind neue Leute hingezogen. So war das mit der Kleber 14 auch. Neuer Wohnraum, neue Anwohner, die ständig wegen jedem Pieps die Polizei gerufen haben. Leider sind sie auch damit durchgekommen. So ist das in Bayern, da regiert die Verstaubtheit", schreibt Hannes F. "Gibt's den immer noch? 20 Jahre is ne lange Zeit.... Die Anwohner kann ich verstehen, ist schon nervig, wenn die so laut sind. Wäre es bei mir in der Nachbarschaft, würde ich dort auch mein Frühstück holen, da ich eh wach bin durch Frühschicht unter der Woche", schreib tLiane D."Also ich weiß net, aber ich bekomm das blöde Gefühl net los, dass das nun die beste Werbung für den Giecher Bäck gewesen war", mutmaßt "kwz". "Da heißt es immer, die jungen Leute sollen nicht so viel Fastfood essen, und wenn sie dann extra den weiten Weg auf sich nehmen, um einen Leberkäs zu bekommen, passt es auch wieder nicht!?", fragt Markus R. "Sollen sich net so aufkoffern. Wenn der Nachthunger kommt, rennen alle dahin und holen sich was zu essen! Giecher is einfach der beste Mann und hat das beste Essen", schreibt Jennifer S."Soll er halt nen Drive Inn außerhalb vom Dorf aufmachen oder direkt in Schätz, da ist bestimmt nen Platz frei im Gewerbegebiet", schlägt Frank M. ironisch vor.