Dieselfahrverbote: So viele Autos wären in Stadt und Kreis Bamberg betroffen

Ein Dieselfahrverbot würde den Großteil der über 13.000 angemeldeten Pkw mit Dieselmotor im Stadtgebiet Bamberg treffen - im Landkreis den größten Teil der rund 33.000 Autos mit Dieselantrieb. Nur 4205 Pkw im Stadtgebiet erfüllen laut den Zahlen der Kfz-Zulassungsstelle die Euro-6-Norm, im Landkreis sind es gerade mal 7006 Autos.



Mit Bangen verfolgen die Dieselfahrer in der Region die Diskussion um Fahrverbote, doch ist derzeit zumindest in Bamberg ein solches nicht in Sicht. Die Stadt lässt aber seit vergangenem Jahr in verschiedenen Straßenzügen die Stickoxid-Werte messen. Eine Auswertung liegt noch nicht vor.



Was eine Überschreitung der Werte für Bamberg bedeuten würde und was betroffene Berufsgruppen zu einem Dieselfahrverbot sagen, lesen Sie später auf InFranken.de.