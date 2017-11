Ausflugstipps: Diese Bierführungen in Bamberg lohnen sich

Bierführung "Das Bamberger Herzblut"





Private Tour durch die Bamberger Braugaststätten







Bierschmecker Tour durch Bamberg: Rundgang auf eigene Faust





Historischer Stadtrundgang im Bierverkostung



Seit 1933 ist Bamberg ist die Liste der UNESCO eingetragen. Bekannt ist die Stadt in Oberfranken aber vor allem auch wegen ihrer hohen Brauereieindichte. Die Geschichte Bambergs ist ohne das "flüssige Brot" nicht zu denken und so lohnt es sich, den Spuren des Brauwesens zu folgen.Wir haben einige Bierführungen durch Bamberg zusammengestellt, bei denen sich eine Teilnahme lohnt:Hier tauchen die Teilnehmer in eine spannende Geschichte des Bieres und der Brauereikunst ein. Die Führung besteht aus einer Verkostung verschiedener Biersorten, unterhaltsamen Fakten über das Bamberger Lebenselixier und einer Stadtführung durch das UNESCO-Weltkulturerbe.Das Bamberger Bier lässt sich auch bei einem Rundgang durch Bamberg mit dem Besuch einer urigen Braugaststätte entdecken. Die Teilnehmer sehen den Rom und die Residenz und hören von Bierhexen, die dem Bier der Legende nach vor der Einführung des Reinheitsgebots allerlei beigemengt haben. Zudem gibt es echte Bamberger Bierspezialitäten wie das berühmte Rauchbier.Wer die Braukultur Bambergs auf eigene Faust erkunden will, ist bei der Bierschmecker Tour richtig. Die Teilnehmer bekommen eine Tasche, eine Übersichtskarte zu den Brauereien, ein Biermagazin und vier Gutscheine für ein Seidla sowie einen für den Eintritt in das fränkische Brauereimuseum oder einen Steinkrug.Bei dieser Führung erwartet die Teilnehmer ein historischer Stadtrundgang durch Bamberg ganz im Zeichen der Bierherstellung sowie eine Führung durch die weltberühmte Brauerei Schlenkerla. Sie erfahren alles rund um das Thema Hopfen und Malz und verkosten das traditionelle Zwickelbier. Es wird erklärt, welche große Rolle die Bierherstellung in Bamberg spielt und wie das Gebräu entsteht.