Die Tage des Hallstadter Mahnmals sind gezählt

Der Hallstadter Stadtrat machte sich die Sache nicht leicht: Mit viel Aufwand wurde die Neugestaltung des Marktplatzes vorbereitet und geplant. Bevor das Projekt im kommenden Jahr begonnen werden kann, musste geklärt werden, was mit dem Kriegerehrenmal passieren soll.



Es ging darum, es entweder erneut auf dem Platz aufzustellen, oder einen anderen Standort zu finden. Einig war sich das Gremium darin, dass das Mahnmal einen würdigen Platz erhalten soll.



Die Mehrheit sieht diesen, so kristallisierte sich in einer emotional geführten Debatte, im Friedhof. Dort gibt es wiederum drei Standortvarianten. Das letzte Wort dazu wird dann in einer folgenden Sitzung gesprochen.



Klar ist auch, dass das Ehrenmal, bevor es an neuer Stelle platziert wird, renoviert werden muss. Mehr dazu lesen Sie im Premiumbereich auf inFrankenPlus.