Die perfekte Mischung kredenzt

Man nehme eine mollig warme und hübsch auf Fasching dekorierte Sporthalle, einen schlagfertigen Sitzungspräsidenten, eine pubertierende Göre, unendlich viele Männer- und Frauenbeine, eine immer durstige Musikkapelle sowie jede Menge Klamauk. Dazu füge man ein gut gelauntes Publikum hinzu und heraus kommt eine fünfstündige Faschingsunterhaltung, die sich mehr als sehen lassen kann.



Auch bei ihrer 36. Prunksitzung haben die Scheßlitzer Vereine wieder alles richtig gemacht und die perfekte Mischung gewählt, sodass ihr Faschingshöhepunkt auch nach mehr als drei Jahrzehnten bestens beim Publikum ankam.



Nachwuchstalente wie die junge Anna Zintl und altgediente Haudegen wie die "Rap Top", "Helden" oder das "Julchen" gaben sich quasi die Mikrofone in die Hand und sorgten für launige Stimmung.

Dabei lamentierte der pubertierende Teenie Anna über die Zeit, in der Eltern schwierig werden und man feststellt, dass der kindliche Körper für Putzen und Aufräumen einfach nicht geschaffen ist.



Die beiden Faschingsburschen Alexander Molitor und Robert Schwarzmann hingegen wanden sich dem Lokalkolorit zu. Dabei wunderten sie sich, wie aus einem Metzger ein Mesner werden konnte und stellten fest, dass im Rathaus Ausverkauf war und gleich zweimal in die Kasse gegriffen wurde.



Die Mannen von der Feuerwehr zeigten, dass sie nicht nur Brände löschen können, sondern auch ein Garant für Lacher und heitere Stimmung sind. In ihrem Auftritt regelten sie den Kreuzungs- und Schiffsverkehr auf ihre ganz eigene Art und Weise. Auch trauten sie sich, das Flüchtlingsthema anzusprechen und ließen "Ali" aus Syrien rufen: "Ich bin der Einladung Merkels gefolgt. Und nach Scheßlitz kam ich, weil ich sah, dass es hier einen großen, dicken Bürgermeister gibt, der stets viel Hunger hat. Auch ich habe Hunger."



Alltagsprobleme

Hannes Zintl widmete sich dagegen den Alltagsproblemen eines langsamen Mannes und "Julchen", alias Carmen Gries, hatte sich extra chic gemacht, um auf witzig, schlüpfrige Weise nicht nur die Männerwelt im Saal zu erobern. Sie musste für diese humorvolle Nummer sogar eine Zugabe geben.



Die "Rap Tops" begeisterten dieses Jahr mit einer Schwarz-Weiß-Bein-Tanz-Performance, die "Windbeutel" sangen von langen Schäätzer Nächten, Thomas Rauch entpuppte sich als Hausmann, die "Helden" brachten eine gesamte Football-Mannschaft samt Cheerleader auf die Bühne und Tobias Mager verließ seinen angestammten Platz als Dirigent und philosophierte zusammen mit Tobias Roth über das bayerische Reinheitsgebot.

/> Dabei bekam sogar der langjährige Sitzungspräsident und jetzige Bürgermeister Roland Kauper (CSU) die Möglichkeit zu einem kleinen Stelldichein auf der Bühne.



Doch was wäre eine Faschingsgala ohne Garden und Tanzeinlagen? Und auch hier hatte Scheßlitz allerhand zu bieten. Gleich vier Funkenmariechen, zwei Gardegruppen und zwei Showtanzeinlagen rundeten einen bunten, schönen Faschingsabend ab.