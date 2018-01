Die fränkische Polizei zieht Bilanz nach Orkan Friederike: mehr als 200 Einsätze in Franken

Im Zusammenhang mit dem Sturmtief "Friederike" kam es zu über 120 Einsätzen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberfranken. Der Schwerpunkt lag hier vor allem in der Zeit von 12:00 - 17:00 Uhr, wie die Polizei berichtet.Zum Glück beschränkten sich die Einsätze zum Großteil auf die Beseitigung von umgestürzten Bäumen oder anderer Gegenstände, die der Sturm auf die Straßen geweht hatte. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnisstand nicht zu Schaden.Sachschäden entstanden nur vereinzelt, so wurden zwei Fahrzeuge von umstürzenden Bäumen beschädigt und ein Hausdach zum Teil abgedeckt. Der Gesamtschaden dürfte in diesen Fällen ca. 15.000 Euro betragen.In Mittelfranken gab es rund 90 sturmbedingte Einsätze.