Die meisten Bamberger freuen sich über gute Lebensqualität

Es ist die umfassendste Bürgerbefragung, die es je in Bamberg gegeben hat, und die Ergebnisse sind durchaus spannend. Insgesamt 1600 Fragebögen wertete die Universität Bamberg für die Bürgerbefragung 2017 aus . Daraus lassen sich sehr gute Hinweise ableiten, was den Bambergern hier am besten gefällt oder welche Wirkung die Universität auf die Stadt Bamberg und ihre Weiterentwicklung, auf das Stadtleben oder als Wirtschaftsfaktor besitzt.Zu den am häufigsten genannten Eigenschaften, die für Bamberg gelten, zählen für die Studien-Teilnehmer "gepflegt", "sauber", "traditionsbewusst", aber auch "lebendig", "attraktiv" und "interessant". Bei der Frage nach den wichtigsten Problemen wurden häufig Begriffe aus dem Bereich Flüchtlinge/AEO, Verkehr und Wohnungsmarkt genannt. Der Aussage, dass die Kapazität der AEO zu hoch ist, stimmen 58 Prozent der Teilnehmer"voll und ganz" zu - und 70 Prozent der Befragten aus Bamberg-Ost.Einen ausführlichen Bericht zum Thema lesen Sie in Kürze auf www.infranken.de (für Abonnenten kostenlos).