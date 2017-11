Die Geschichte hinter dem "Arschlecker"

von ANDREAS THAMM

Als die Führung von Matthias Scherbaum beendet ist, tritt ein Mann an ihn heran. Er hat gehört, was Scherbaum soeben über die "Arschlecker-Figur" an der Hausfassade der Amalienstraße 7 erzählt hat. Und möchte das gerne berichtigen. Der Mann heißt Michael Bosch, sein Urgroßvater Anton Bosch hat das Haus gebaut.



Für Scherbaum ist die Amalienstraße 7 der Endpunkt seiner Führung zum Thema "Von Blattmasken, Neidmasken, Hermen und unflätigen Bildern." Er glaubt - das hat er recherchiert-, die Figur, die von einer aus der Wand ragenden Zunge am Arsch geleckt wird, galt einem Nachbarn. Tatsächlich, so Bosch, habe sein Urgroßvater wegen baurechtlicher Belange mit dem Stadtmagistrat im Clinch gelegen. 1905 war das. Die Figur war ursprünglich an der der Straße zugewandten Hausseite angebracht, begleitet von einem Spruch: "Jeder, der etwas gegen dieses Haus einzuwenden hat, kann gerne reinkommen und mich am Arsch lecken."



Matthias Scherbaum freut sich. Seit etwa einem halben Jahr beschäftigt er sich mit dem Thema Masken in Bamberg. Er möchte ein Buch schreiben, da sind solche Hinweise natürlich Gold wert. Forschung zwischen Tür und Angel sozusagen.



Überall Dämonen und Engel

Die Führung beginnt im Dom. Sie ist Teil des VHS-Schwerpunktthemas "Stadt im Wandel." Eigentlich habe er nur einen Gag gemacht, so Scherbaum, erst im Nachhinein fielen ihm dann die unzähligen Masken im Bamberger Stadtbild auf. "Mittlerweile träume ich schon von Masken", sagt er. Vielen

Teilnehmern seiner Führung geht es bald ihn wie dem Dozenten: Sie können den Blick nicht mehr von den Torbögen und Säulenkapitellen der Altstadt lassen. Überall gibt es einen kleinen Dämon, einen Engel, ein blätterumranktes Antlitz zu entdecken.



Anhand der Masken vollzieht Scherbaum eine kunst- und kulturgeschichtliche Reise. Er demonstriert, wie sich der Umgang der Menschen mit dem "magischen Denken" über die Jahrzehnte gewandelt hat. Ursprünglich waren die Masken stets untrennbar mit dem Glauben verbunden, sie könnten Unheil abwenden. So wie das Medusenhaupt auf dem Umhang der Athene, dessen Anblick Angreifer

versteinern lässt.



Auch die Blattmaske unter den Vorderhufen des Pferds des Bamberger Reiters ist so gestaltet, dass sie in der Lage wäre den einen oder anderen Dämon zu verschrecken. Eigentlich untypisch für das Innere einer Kirche. Sie schielt in Richtung Fürstenportal, durch das Kardinäle, Bischofe, Aristokraten den Dom betraten. Kein Zufall, glaubt Scherbaum: Die Würdenträger wurden wie Unheil behandelt. "Das ist mittelalterlicher Humor."



Diese apotropäische (abwehrende) Funktion der Masken ging über die Jahrhunderte verloren. Aus einem magischen Objekt wurde Dekor. "Und nach der Aufklärung ist erstmal Schluss mit Masken", so Scherbaum. Die Masken kehren mit dem Jugendstil zurück ins Stadtbild, etwa 80 Prozent der

Bamberger Masken stammen aus dieser Zeit. Insgesamt müssten es 300 bis 400 sein, eine genaue Zahl kennt Scherbaum aber nicht, da sich ein Großteil in Innenhöfen befindet.



Die zweite bekannte Maske der Stadt findet sich in der Eisgrube 14: Das Apfelweibla. Sie ist rein ornamental, ein Dekoobjekt. In E.T.A.-Hoffmanns Goldnem Topf allerdings verwandelt sich der Türknauf in eine Hexe - ein magischer Vorgang. Hoffmann habe, so Scherbaum, ganz instinktiv eine alte Funktion der Maske in der Literatur wiederbelebt. "Wissen konnte er das nicht."



Anberaumt ist die Führung auf zwei Stunden. Scherbaum merkt aber schnell, dass das nicht reichen wird. Zu zahlreich sind die Masken, zu umfassend sein Wissen. Die Teilnehmer sind ihm darüber nicht böse. Sie lernen an diesem Nachmittag noch einmal eine neue Perspektive auf ihre Stadt kennen.



Neidmasken mit herausgestreckter Zunge

Viele Objekte streift man dabei nur im Vorbeigehen. Und nicht selten sagt Scherbaum: "Kommen Sie noch einmal her und schauen sich das genauer an." An der Oberen Pfarre zum Beispiel, wo unzählige apotropäische Figuren verteilt sind. Unten dann trifft die Gruppe zum ersten Mal auf Neidmasken: Die

Gesichter an der Teegießerei strecken missgünstigen Nachbarn die Zunge heraus. Ganz rechts hat der Eigentümer sich selbst verewigt. Über dem Eingang zur U7 in der Austraße hat Scherbaum nicht nur bärtige Medusen, sondern auch Bambergs wahrscheinlich einzige Sphinx entdeckt: "Ich habe

hier studiert", erinnert er sich, "und bin tausend Mal daran vorbeigelaufen."



Von hier an, im Bereich der Hauptwache, beginnt der große Jugendstil-Abschnitt der Führung. In der Herzog-Max-Straße schreit der Dozent plötzlich auf: "Neue Masken!" An einer Fassade hat er zwei Gesichter entdeckt, die er noch nicht kennt. Über der Forschung ist er zum Sammler geworden. Die höchste Masken-Konzentration findet sich am Wilhelmsplatz, ein kurzer Rundumblick muss reichen. Schließlich wartet ums Eck der obszöne Höhepunkt dieser ungewöhnlichen Führung - inklusive neuer Erkenntnisse für Bambergs umtriebigen Maskenforscher.