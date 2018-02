Die ersten Kontakte geknüpft

Die 6. "Studienmesse: BA" in der Konzert- und Kongresshalle bot am Samstag Schülern einen fundierten Überblick über Studiengänge und beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten. Wo sonst bekommt man auf engsten Raum zum Beispiel Antwort auf die Frage, was es mit dem Mint-Studiengang an der Hochschule für angewandte Wissenschaft Würzburg-Schweinfurt auf sich hat oder welche Möglichkeiten die Munich-Business-School anbietet. Gleiches gilt für Fragen nach dem Bundesfreiwilligendienst oder einem Auslandsaufenthalt, den Chancen, die ein Duales Studium mit sich bringt und den Berufsmöglichkeiten bei Polizei, Zoll, Bundeswehr oder im Justizdienst.



Viele seit Jahren dabei

86 Aussteller, darunter 29 Hochschulen, zeigten die ganze Bandbreite ihres Angebots und informierten über ihre Ausbildungsberufe. Viele sind schon seit Jahren mit dabei und schätzen die angenehme Messeatmosphäre in Bamberg. So unter anderem das Team der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Amalia Luncanu studiert dort Pflegemanagement und gehörte zur Messebetreuung. Sie selbst kommt aus Bamberg und hat sich vor zwei Jahren nach dem Besuch der Studienmesse für die Hochschule Zwickau entschieden - und dies "bis heute nicht bereut".

Sehr zufrieden war bereits um die Mittagszeit auch Verena Graf, die Messeleiterin. Sie sprach von "vielen interessierten Schülerinnen und Schülern, die sich bereits frühzeitig Gedanken über ihre Zukunft machen". Ebenfalls gut angenommen wurde das angebotene Vortragsprogramm.

Zahlreiche Jugendlichen kamen zusammen mit ihren Eltern und hatten manchmal schon genaue Vorstellungen, in welche Richtung ihre berufliche Entwicklung gehen soll. Das eine oder andere Praktikum konnte gleich vor Ort ausgemacht werden und die Kommentare zur Veranstaltung waren überaus positiv. Viele regionale Unternehmer und Dienstleister rekrutieren bei der Messe einen Teil ihrer Fachkräfte von morgen.



Längst etabliert

Veranstalter der "Studienmesse: BA" ist der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Bamberg. Die Organisation erfolgte durch die Wirtschaftsförderung von Stadt und Landkreis Bamberg sowie durch die Bamberger Congress+Event GmbH. Als Partner fungierten die Agentur für Arbeit Bamberg und die Agentur Kopfwerk. Letztendlich wurden 2162 Besucher am Ende der Veranstaltung gezählt.

Landrat Johann Kalb (CSU) freute sich, dass sich die Messe mittlerweile etabliert habe und war beeindruckt von der großen Bandbreite des Messeangebots. Ähnlich sah es Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD). Selbst Lehrer an einem Bamberger Gymnasium, zeigte er sich sehr angetan von den vielen jungen Menschen, die in die Konzert- und Kongresshalle gekommen waren. Er würde sich für die Zukunft wünschen, dass sich die Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge, insbesondere im Pflegebereich, öffnen würden.