Die Bundespolizei erhält ein neues Übungsareal

Bamberg - Auf dem ehemaligen Kasernengelände steht ein Schild - die Aufschrift: "Bamberg Hbf". Daneben findet sich ein rotstrahlender Waggon und Schienen, die ins Nichts führen. Mehr als 30 Meter Gleis wurden hier verlegt, 25 Tonnen Kies und 60 Tonnen Schotter verbaut.



Am Donnerstag hat die Deutsche Bahn ein neu erbautes Trainingsareal an das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg übergeben. Der Übungsplatz besteht aus dem Nachbau eines Bahnsteigs samt Doppelstockwaggon. Hier können die Sicherheitskräfte den Einsatz unter möglichst realitätsnahen Bedingungen testen.



"Meilenstein des Umbaus"

Seit dem 1. September vergangenen Jahres läuft der Ausbildungsbetrieb des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in Bamberg. Bis zu 2200 Auszubildende sollen auf dem Gelände üben. Es ist die sechste derartige Einrichtung in Deutschland. Der Fortbildungsbetrieb soll erst starten.



Einen "weiteren Meilenstein" des Umbaus des ehemaligen Kasernengeländes in Bamberg nennt Polizeidirektor Thomas Lehmann, Leiter des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei, den Bahnsteig samt Doppelstockwaggon. Das Übungsgelände wurde vor dem ehemaligen Bowlingcenter der Kaserne errichtet und dient dem Training für Einsätze in Zügen und auf Bahnhöfen.



Auch gemeinsame Übungen mit den Sicherheitskräften der Deutschen Bahn sind aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft geplant. Diese soll durch die gemeinsame Trainingsmöglichkeit weiter gestärkt werden. "Die Partnerschaft mit der Bundespolizei ist immanent wichtig", sagt Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn in Bayern.



Aufbau in Rekordzeit

Die Arbeiten an dem Trainingsplatz wurden am 9. Mai durch das Technische Hilfswerk eröffnet, am 16. August wurde der Waggon verladen und auf das Kasernengelände gebracht. Am Donnerstag fand schließlich die offizielle Übergabe an die Bundespolizei statt. Die Gesamtdauer des Projekts von der Planungsphase bis zur Übergabe des Trainingsareals belief sich auf lediglich zehn Monate. Es ist das fünfte derartige Übungsgelände bundes-, das zweite bayernweit.



Bei dem Waggon handelt es sich um ein ausrangiertes und optisch wieder aufbereitetes Modell. Zuletzt wurde dieser bis April 2014 verlängert. Die Kosten für die Bundespolizei beliefen sich laut einem Sprecher der Deutschen Bahn lediglich auf einen "symbolischen Preis".