Deutlich mehr Unfälle im Landkreis Bamberg

Die Zahl der Unfälle im Landkreis Bamberg hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. So krachte es auf den Straßen im Landkreis (mit Autobahnen) 3195 mal, das wird aus der Verkehrsunfallstatistik 2017 ersichtlich, die am Freitag von der Polizei veröffentlicht wurde.



So viele Unfälle hat es in den vergangenen zehn Jahren nicht gegeben. Nur 2007 war die Marke von 3000 Unfällen knapp erreicht worden (3049). Laut Polizeihauptkommissar Peter Krauß von der Inspektion Bamberg-Land liegt die Ursache vor allem in der Zunahme des Verkehrs auf den Straßen allgemein. Unter anderem ist so auch die Zahl der Kleinstunfälle, allein im Zuständigkeitsbereich der PI Bamberg-Land (ohne Autobahnen), weiter gestiegen (2016: 1372, 2017: 1504).



Bei den Zusammenstößen sind fünf Menschen ums Leben gekommen (2016: 4) - eine traurige Statistik, die jedoch für die weiteren Jahre zuvor noch mehr Verkehrsopfer aufwies (2011: 17 Tote).



119 Beteiligte wurden bei den Unfällen im Jahr 2017 schwer verletzt - gleich viele wie noch 2016, aber weniger als in den Jahren davor (2015: 134).



Die Zahl der Wildunfälle stieg dagegen wieder auf das hohe Niveau von 2015 ( 733 ), im Jahr 2016 waren es noch 668.



