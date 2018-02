Der zweitälteste Verein in Bamberg feiert 150. Geburtstag

Das ganze Jahr über wollen die Vereinsmitglieder in Bamberg feiern - das Programm im Einzelnen:

12. Februar

17. Februar

14. März

22. April

22. April

9. bis 13. Mai

17. Juni

Festwochenende

29. Juni

30. Juni

20. Juli

28. September bis 7. Dezember

3. Oktober

18. November

1. Dezember

Filmreihe ab 5. März

Der Schachclub Bamberg ist mit 150 Jahren der zweitälteste noch bestehende Verein in der Domstadt. Am 12. Februar 1868 war der SC in der Brauerei-Gaststätte "Wilde Rose" in der Keßlerstraße gegründet worden. Dorthin kehrt der Verein nun am 12. Februar 2018 zu seiner Gründungsfeier zurück.Der Grundstein für die größten Erfolge des Vereins, der drei Mal Deutscher Mannschaftsmeister und ein Mal Pokalsieger wurde, wurden im Café Müller gelegt, das nach dem Zweiten Weltkrieg zum Schach-Mekka in Bamberg wurde.Anlässlich des 150. Geburtstags hat der Schachclub im Bamberger Karl-May-Verlag seine Chronik "Das Haar muss ziehen!" als Buch mit über 260 Seiten herausgebracht.Wie es im Café Müller in den 1960er Jahren zuging und alles zur Chronik des Vereins gibt es im Premiumbereich zu lesen.Gründungsfeier mit geladenen Gästen im Gasthaus "Wilde Rose"Simultan-Schach, zu dem sich jeder anmelden kann. Dabei spielt der Super-Großmeister David Navara aus Prag an 30 Brettern gleichzeitig gegen Kontrahenten. Wer mitmachen will, meldet sich per Mail bei Peter Krauseneck: vorstand_1@sc-bamberg.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro (Erwachsene) und 20 Euro (Kinder). Das Turnier findet am 17. Februar ab 15 Uhr auf der Eingangsebene im Raum Symphonie des Klinikums am Bruderwald statt. Zuschauer sind willkommen.Preisverleihung des Schulkunstwettbewerbs am Eichendorff-Gymnasium um16 Uhr.Simultan-Schach - Uhren-Handicap mit Großmeister Michael Bezold im Alten Rathaus."Patt oder Das Spiel der Könige" , ein Theaterstück von Pavel Kohout, Aufführung im ETA-Hoffmann-Theater, Regie: Tihomir GlowatzkyBamberg-Open (Großturnier mit vielen Großmeistern) Moderation: Großmeister Helmut Pfleger im Bistumshaus5. bundesweites deutsch-jüdisches Blitzturnier, Israelitische KultusgemeindeAbendtreff mit EhemaligenSchnellturnier mit Ehemaligen und Fest im Bistumshaus mit Vortrag "Schach und Politik" von Bundesminister a.D. Peer Steinbrück6. Offene Stadtblitzmeisterschaft6. Stadt-, Kreis- und Vereinsmeisterschaft27. Bamberger Jugend-Open6. Offene StadtschnellschachmeisterschaftDeutsche EinzelblitzmeisterschaftImmer montags am 5. März, 9. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 3. September, 1. Oktober und 5. November: Schachfilme im Lichtspielkino in der Unteren KönigstraßeMehr zum Programm und zur Chronik: schachclub-bamberg.de