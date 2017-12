Der Umtauschrummel war einmal

Alfons Distler kennt sie noch: lange Warteschlangen vor den Türen der Geschäfte, wenn der Ladenbetrieb nach der Weihnachtspause wiederaufgenommen wird. Meist wurden dann in Massen unliebsame Geschenke zurückgegeben, die unterm Christbaum für traurige Mienen gesorgt hatten. Schier endlose Schlangen an den Umtauschkassen gehörten lange Zeit zum weihnachtlichen Shoppingtrubel dazu, erzählt Dislter, Geschäftsführer der Bamberger Karstadt-Filiale. Auch Heike Stapf, Abteilungsleiterin im Ertl-Einkaufszentrum, erinnert sich noch gut an den alljährlichen Ansturm von Kunden, die ihre Geschenke umtauschen wollten. Im Hallstadter Spielzeugladen wurde dafür sogar ein separater Kassenbereich eingerichtet.



In diesem Jahr blieb der Ansturm jedoch aus: Wo sonst üblicherweise etwa 150 Geschenke am ersten Werktag nach Weihnachten umgetauscht und reklamiert worden sind, ging in den letzten Jahren höchstens ein Drittel dieser Zahl in den Laden zurück. Heuer erfolgte selbst rund zwei Stunden nach der Öffnung des Spielwarengeschäfts kein einziger Umtausch, berichtet Stapf.



Auch im Karstadt-Warenhaus nahmen die Retouren von Sachpräsenten in den Vorjahren stetig ab. Alfons Distler sieht einen allgemeinen Trend in dieser Entwicklung: "Das wahnsinnige Umtauschgeschäft, so wie man es von früher noch kennt, ist ad acta gelegt."



Gezielte Einkäufe

Die Gründe hierfür sind dem Handel bekannt: Zum einen würden viele bei der Geschenkewahl nichts dem Zufall überlassen. Detaillierte Wunschlisten erleichtern dem Käufer den vorweihnachtlichen Gang in die Geschäfte. "Die zu Beschenkenden informieren sich schon vorher und lassen dann gezielter einkaufen", weiß Heike Stapf.



Dies sei auch in den Karstadt-Abteilungen und in der Parfümerie Douglas am Maxplatz zu sehen. Wenn am 24. Dezember genau das unterm Geschenkpapier zum Vorschein kommt, was er oder sie sich gewünscht hat, sinkt die bisher hohe Umtauschquote für den Zeitraum zwischen den Jahren. Das entlastet nicht nur das Verkaufspersonal in den Tagen nach dem Fest, sondern zeigt auch, dass immer mehr Beschenkte mit ihren Weihnachtspräsenten zufrieden sind. Ein missmutiger Gang zur Reklamationskasse wird immer seltener.



Mehr Gutscheine gefragt

Wer trotzdem kein Risiko eingehen will und nicht zu Sachpräsenten greift, die dem Beschenkten eventuell doch nicht gefallen oder doppelt unterm Tannenbaum liegen, wählt immer häufiger Gutscheine, erklärt Heike Stapf. Auch in der Karstadt-Filiale am Grünen Markt sei laut Distler in den letzten Jahren "ein kontinuierlicher Anstieg am Verkauf der Geschenkgutscheine" zu verzeichnen gewesen. Ungebundener sind Beschenkte mit Geldgeschenken, die immer mehr an Interesse gewinnen und sich in den Tagen nach Weihnachten direkt einlösen lassen. So kann sich der Beschenkte selbst den Weihnachtswunsch erfüllen und kommt um ungewollte Gaben herum.



Geld auf dem Gabentisch

Werner Bschorr, Geschäftsführer des Media Markts im Hafen, spricht deshalb sogar von einer umsatzreicheren Zeit nach dem Fest im Vergleich zum vorweihnachtlichen Geschenkekonsum. "Diese Zeiten,", so Bschorr, "in denen Kunden mehr raus- als reintragen, sind vorbei." Statt zahlreichen Umtauschanfragen, weil das Handy zu klein ist oder das neue Tablet in der falschen Farbe gewählt wurde, bevorzuge die Mehrheit an Käufern nun Geldkuverts zu Weihnachten, um dem Empfänger die Selbsterfüllung von Wünschen zu ermöglichen.