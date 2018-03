Der schlimmste Grippewinter in Bamberg seit Jahren

Es ist eine doppelte Diagnose, die Ärzteschaft im Raum Bamberg stellt. Der zurückliegende Grippewinter war sowohl von der Häufigkeit der Fälle also auch vom individuellen Verlauf der heftigste seit vielen Jahren. Dies gipfelte in einem Brief des ärztlichen Kreisverbandes an die Kollegen, Patienten nur noch in wirklich begründete Fällen ans Klinikum zu überweisen.



Dort war nicht nur die Bettenkapazität erschöpft. Auch die Mitarbeiter der Sozialstiftung selbst waren durch die Welle erheblich betroffen. Die Zahl der Krankmeldungen bei Pflegekräften im Krankenhaus am Bruderwald lag zeitweise bei 145.



Die gute Nachricht: Die Welle ist nicht vorbei, scheint aber allmählich abzuklingen - und der neue Vierfachimpfstoff soll künftig besser helfen. Weitere Hintergründe zum Ausnahme-Grippewinter und zu den möglichen Gründen für die Stärke der Epidemie erfahren Sie in Kürze im Premiumbereich von infranken.de