Der Schatz der Erinnerung

D er ganze Saal fällt mir ins Wort und ruft, murmelt, seufzt: "...soll man beizeiten den Hals umdrehn." Ich bin mal wieder in einem fränkischen Seniorenheim.

Hier kann ich auf Verständnis hoffen, als ich er wähne, mein armer schwäbischer Großvater Hermann Essig sei mit 39 gestorben, gerade zwei Monate, ehe er das Schwab enalter erreichte, was für viel Spott in den Nachrufen sorgte. Kaum hört sie das Wort, ruft eine sehr alte Dame, die bis dahin viel gedöst hatte, reflexartig ins Auditorium: "Ein Schwabe wird mit vierzig gscheit, die andern nicht in Ewigkeit." Alles im Saal lacht, und die alte Dame freut sich, wie gut ihr Spruch ankommt. Ihr Körper strafft sich, ein Lächeln ersetzt die starre Miene.

"First in, last out": Hier geht es nicht nur um die Tatsache an sich, dass die frühesten Erfahrungen am längsten im Hirn haften, sondern darum, wie man mit ihrer Hilfe Frauen und Männer, die sich dem Dämmerzustand nähern oder ihm anheimgefallen zu sein scheinen, wieder erreichen, manchmal sogar in unterschiedlichen Graden aufwecken kann.



Längst setzt man in der Geriatrie auf die Erkenntnis, dass die Konfrontation von Demenzkranken mit frühen Erinnerungen besonders starke Reaktionen hervorrufen kann. So singt man in vielen Heimen Volkslieder oder Schlager, die vor sechzig, siebzig Jahren beliebt waren, rezitiert mit den Bewohnern Balladen und Gedichte, sagt Abzählverse auf oder lustige Spottsprüche. Und ich präsentiere eben Sprichwörter. Natürlich nicht ich allein, aber nachdem ich sieben Bücher zum Thema geschrieben und sicher an die hundert Auftritte in Altenheimen hinter mir habe, darf ich von einer gewissen Expertensicht aus darüber schreiben, denke ich. Das letzte der Bücher, "Morgenstund hat Gold im Mund", wendet sich speziell an Demenzkranke und ihre Angehörigen.

Ach ja: Haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, eigentlich die erste Hälfte des Sprichwortes erkannt, mit dem dieser Artikel beginnt? Wenn ja, dann stammen Sie wie ich aus dem letzten Jahrhundert. Da galt die musikalische Betätigung der jungen Leute mit Hilfe von Lippen und Luftstrom als unfein, für weibliche Wesen als direkt degoutant, weshalb man ihnen um die Ohren haute: "Mädchen, die pfeifen, und Hähnen, die krähn, soll man beizeiten den Hals umdrehn."



Viele der alten Zuhörer kennen den Spruch. Mancher unter ihnen zuckt allerdings ein wenig zurück, weil er zu der großen Menge böser, jedenfalls strenger Erziehungssprichwörter gehört, die man als Kind tausendmal gehört hat - nicht selten begleitet von einer Ohrfeige.



Zweierlei fasziniert an der Sache: Erstens fällt es uns bedeutend schwerer, ein Sprichwort zu vervollständigen, wenn wir nur die zweite Hälfte hören. Das liegt einfach an den neuronalen Bahnen in unserem Hirnkastel. Je öfter man etwas hört, sagt, liest, desto besser sind die Nervenfasern für Impulse durchlässig, geradezu gespurt. Und sie werden am besten aktiviert, wenn der Anfang der Bahn enerviert wird, also "Morgenstund": Da ergänzt jeder leicht "hat Gold im Mund".



Ist das bloße Freude an der Wiederholung? Am Wiedererkennen? Oder scheint hier nicht sogar oft etwas auf wie Heimkommen und Geborgenheit, wie man es als Kind hoffentlich sehr oft empfunden hat?

Bei vielen Menschen öffnen Sprichwörter längst verschlossen geglaubte Türen in andere Bereiche der Erinnerung, des Sprachvermögens, der Gefühle. Bei den Auftritten in Altenheimen entwickelt sich denn auch schon nach wenigen Sprichwörtern eine aufgeräumte Stimmung. "Vögel, die morgens pfeifen", sage ich, "holt abends die Katz" skandieren die vielen im Raum. Ich souffliere "Der Herr hat's gegeben", die Menge "der Herr hat's genommen". Ich "Die dümmsten Bauern", die anderen "haben die größten Kartoffeln". Ich "Langes Fädchen", die anderen "faules Mädchen".



Aus einem verkniffenen Arsch...

Eine ganze - zuweilen schwarze - Pädagogik der Zwanziger, Dreißiger und Vierziger schwappt aus dem Saal auf die Bühne. Aber auch lustige, freche, derbe Sprichwörter lösen sich aus den zuweilen nur scheinbar versteinerten Hirnen: "Auf fremdem Arsch ist gut durchs Feuer reiten." "Aus einem verkniffenen Arsch kam niemals ein fröhlicher Furz." "Keinen Arsch in der Hose, aber La Paloma pfeifen."



Die Kartographie unseres Hirns wird deutlich. Da liegen einprägsam formulierte, oft wiederholte Erziehungssprüche im Bereich des Wortschatzes ganz nah beieinander, dazu solche, die mit denselben Wörtern gebildet werden, und schließlich die, welche derselben Sphäre angehören. Ich muss nur Kartenspielsprüche wie "Was licht, des bicht" auftischen, schon folgt eine ganz Kohorte an ähnlichen Spielerweisheiten: "Ein Herz hat ein jeder." "Trumpf ist die Seele vom Spiel." "Langer Weg, kurze Farbe." "Beim Grand spielt man Ässe oder man hält die Fresse."



Jeder im Saal weiß etwas, erinnert sich zumindest an Sprüche, Situationen, Angehörige und Freunde, die sie wie ein Mantra gebrauchten. Ab diesem Moment kann man die Zuhörer fast schon sich selbst überlassen, denn die Schleusen der Beredsamkeit haben sich bei den einen geöffnet, die anderen fühlen sich in Erinnerungen der Kindheit wohl, sinnen leis oder laut Sprichwörtern, Bibelsprüchen, Geflügelten Worten nach: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus." "Selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich." "Etwas ist faul im Staate Dänemark."

Je weiter eine Demenz fortgeschritten ist, desto weniger gut funktioniert so eine Sprichwortstunde natürlich, aber selbst bei mittelschweren Fällen kann man die Menschen damit erreichen, vielleicht nur kurz, aber immerhin. Die Erinnerungsarbeit lohnt sich für alle, die in Alten- oder Pflegeheimen arbeiten, erst recht für die Angehörigen: Kramen Sie in Ihrem Wortschatz nach Oma-/Opa-Sprüchen!



Ganz nebenbei aktivieren Sie natürlich ihre eigene Redegewandtheit, ihren Vorrat an erheiternden, tröstenden, bekräftigenden Sprichwörtern. Und wenn Ihnen eines gerade nicht einfallen will, denken Sie daran: "Sprichwörter sind wie Schmetterlinge: Einige werden gefangen, andere flattern davon."



