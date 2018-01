Der Landkreis setzt auf Hilfe aus Serbien

Mit der Ausbildung eigenen Nachwuchses kann man den Bedarf in der Altenpflege nicht decken. Auch auf dem regionalen und selbst nationalen Markt bekommt die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises nicht die erforderlichen Mitarbeiter. Nun hat man auf ein eigenes Programm gesetzt und Fachkräfte aus Serbien gewinnen können. Seit April letzten Jahres machen sie nach 18-monatiger Vorbereitung mit Sprachtest und fachlicher Prüfung im Landkreis Dienst. 160 000 Euro hat die GKG in die neuen Mitarbeiter investiert, gut angelegtes Geld, finden die Projekt-Leiter. Was Kollegen der neuen Mitarbeiter, diese selbst und die betreuten Senioren dazu zu zu sagen haben, lesen Sie demnächst in einem Artikel im Premiumbereich bei inFranken.de