Der Landkreis macht mobil

Hinter dem sperrigen Namen "intermodales Mobilitätskonzept" verbirgt sich ein 180-seitiges Pamphlet nebst umfangreichem Anhang, welches systematisch einen genaueren Blick unter anderem auf den öffentlichen Nahverkehr, die Erreichbarkeit kleinerer Ortsteile, den Radweg und Verkehrskonzepte wie E-Car-Sharing im Landkreis wirft.



"Die Erstellung des umfassenden Konzeptes hat mit rund eineinhalb Jahren etwas länger gedauert, aber dafür ist der Landkreis Bamberg wohl der einzige in Bayern mit solch einem systematischen Konzept", erläuterte Landrat Johann Kalb (CSU). Die Umsetzung des Konzeptes ist in Schritten bis zum Jahre 2024 geplant und wohl auch mit größeren Kosten verbunden. Dennoch ist der Landrat zuversichtlich, dass einige der Punkte noch in diesem Jahr umgesetzt werden können.



Das Konzept sieht beispielsweise eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots vor. Denn, so heißt es dort, der öffentliche Personennahverkehr stellt das Rückgrat des öffentlichen Mobilitätsangebotes im Landkreis Bamberg dar. Der Stärkung des Regionalbusverkehrs mit einer Überplanung des Liniennetzes und einer Verdichtung des Bedienungsangebots sowie der Ausweitung der Bedienungszeiten komme dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Weitere wichtige Maßnahmen sieht das Konzept in der Gestaltung eines einheitlichen Fahrzeugdesigns sowie der Verbesserung der Fahrzeugqualität, die Gewährleistung einer guten Anschlussqualität und die Überprüfung und Flexibilisierung des Schulverkehrs.



Nicht vergessen werden dürfe auch ein bedarfsorientiertes flexibles Bedienungsangebot, der sogenannte "Flexbus". Dieser ist vor allem im Landkreis Bamberg in Bereichen mit geringerer Einwohnerdichte und auf Verbindungen mit geringem Fahrgastpotenzial eine Alternative. Die Bedienung dieser Busse wäre denkbar beispielsweise durch ehrenamtliche Fahrpersonal oder Fahrpersonal von Verkehrs- oder Taxi-/Mietwagenunternehmen. Das Bedienungsangebot richtet sich nach Fahrplan mit Anschlüssen zu übergeordneten Regionalbusverkehren bzw. zum Schienenverkehr.



Einer Optimierung bedarf laut des neuen Konzepts auch der Radverkehr. Obwohl auch der Landkreis Bamberg bereits ein breites Angebot an Freizeitradwegen für seine Alltagsnutzer und Pendler biete. Verbesserungsbedürftig seien allerdings die Rahmenbedingungen für Fahrradfahrer als Alltagsnutzer (zum Beispiel für Fahrten zum Arbeitsplatz oder zum Einkaufen). So müssten Maßnahmen geschaffen werden für den Lückenschluss des Radwegenetzes im Landkreis auf relevanten Pendlerrouten sowie im lokalen Bereich für eine schnelle und sichere Erreichbarkeit der Versorgungsstandorte und Verknüpfungspunkte zum Schienen- und Regionalbusverkehr - wie zum Beispiel beim Bau eines Geh- und Radweges an der Kreisstraße BA 29 zwischen Frensdorf und Reundorf.



Darüber hinaus schlägt das Mobilitätskonzept eine Stärkung der E-Mobilität vor. Hier hat der Landkreis bereits begonnen, die Infrastruktur wie Ladesäulen und Ladestationen auszubauen. Dennoch müsse dringend an der Weiterentwicklung verschiedener bestehender Maßnahmen gearbeitet werden, heißt es. Neben Schnellladestationen für Pkw sollten auch Lademöglichkeiten für Pedelecs sowie Fahrradboxen für Elektrofahrräder geschaffen werden. Dazu gehört auch die Förderung der E-Mobilität in öffentlichen Verwaltungen.



Denkbar wäre auch die Errichtung räumlich gebündelter Verknüpfungspunkte wie unter anderem in Baunach, Breitengüßbach, Burgebrach, Hirschaid, Scheßlitz, Schönbrunn im Steigerwald und Zapfendorf. Dort könnten Bushaltestellen des Regionalbusverkehres mit E-Ladesäulen, Verleihstationen für Fahrräder, sichere Fahrradabstellungen, attraktive überdachte Wartebereiche mit einem Bürgerbüro, Einkaufs- oder Zeitschriftenladen oder Bäcker kombiniert werden. Wichtig dabei sei es, das Image des Regionalbusverkehres (auch gegenüber dem Stadtbus Bamberg) aufzuwerten. Am Ende müsse ein zuverlässiges, attraktives und modernes Mobilitätangebot stehen.