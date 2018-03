Der Gewerbepark Gremsdorf läutet den Frühling ein

Gremsdorf. Bereits zum 17. Mal lädt der Gewerbepark mit seinen Factory-Outlet-Läden zum verkaufsoffenen Sonntag am 11. März ein. Der erste der vier Einkaufssonntage 2018 stimmt die Besucher auf die Frühlings- und Osterzeit ein. In Ruhe kann die Familie im Gewerbepark - günstig gelegen an der Autobahnausfahrt Höchstadt-Ost und an der B470 - bummeln, schauen und shoppen. Fast alles, was das Herz begehrt, ist hier zu finden und die Gelegenheit ist gut, sich für die wärmere Jahreszeit mit allem Wichtigen für innen und außen einzudecken! Die letzten Winterwochen waren hart und alles hofft auf einen warmen, sonnigen Frühling. Zeit, die Winterschuhe und die dicken Winterklamotten an den Nagel zu hängen und nach leichterer Kleidung und Schuhwerk zu schauen.





Exotische Genüsse aus aller Welt



Zwischen dem Bummel durch die verschiedenen Läden kann jeder Gast im Greuther Teeladen in der Teebar entspannt einen leckeren Tee des Tages genießen. Neben 1000 Tees und über 300 Gewürzen sowie über 150 Kräutern findet man hier auch exotische Gewürze. Kurkuma und Ingwer sind diesmal in verschiedenen Variationen im Angebot. Der in Kurkuma enthaltene Farbstoff Curcumin wirkt entzündungshemmend, dies konnte bei Patienten mit Knie-Arthrose nachgewiesen werden. Der frische Wurzelstock hat einen leicht brennenden, harzigen Geschmack, getrocknet schmeckt er mildwürzig und etwas bitter und hat eine intensive Färbekraft. Seit 4000 Jahren findet Kurkuma in Indien seine Verwendung. Der Geschmack von Ingwer wird als brennend scharf und würzig beschrieben, der Geruch aromatisch. Sowohl frisch gerieben als auch getrocknet findet die Wurzel in der Küche Verwendung. Er passt zu Geflügel und Lamm sowie zu Fisch und Meeresfrüchten und wird als Gewürz gerne für Currys, Chutneys, Marmeladen und Soßen verwendet. Auch Milchreis, Obstsalat oder Tee werden mit Ingwer verfeinert. In der traditionellen asiatischen Medizin wird er zur Behandlung von Rheuma, Muskelschmerzen oder Erkältungen verordnet.

Nach der erfrischenden Teepause geht es weiter mit dem Bummel. Bettwäsche, Kleidung in allen Variationen, Süßwaren, Schuhe - Sie finden alles, was das Herz begehrt!





Bequeme Grundausstattung in jeder Situation



Bequeme, hochwertige Unterwäsche für Freizeit und Sport, Nachtwäsche oder Bademoden bietet SCHIESSER, der Spezialist für Unterwäsche!

Seit mehr als 140 Jahren vertrauen Kunden SCHIESSER - eine Marke mitten im Zeitgeschehen, die ihren Wurzeln treu bleibt und zugleich neue, zukunftsorientierte Werte schafft. Die hohe Qualität bei Material und Verarbeitung wird weltweit von Jung und Alt geschätzt. SCHIESSER-Wäsche begleitet Menschen ein ganzes Leben. So ist die Marke zum Synonym geworden für jene Kleidungsstücke, die dem Menschen buchstäblich am nächsten sind.

Auf über 350 Quadratmetern schafft SCHIESSER ein echtes Einkaufserlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an hochwertiger Markenware. Es werden Tag- und Nachtwäschekollektionen für Damen, Herren, Kinder und Babys in unterschiedlichsten Materialien, Designs und Schnittformen zu stark reduzierten Preisen angeboten. Das Kombinationsprogramm Mix & Relax, Bademoden Damen und Herren, Bademäntel, funktionale Sportwäsche und Sport-BH"s komplementieren den großzügig und gut strukturierten Verkaufsraum.



Der Gewerbepark Gremsdorf - ein Geheimtipp für alle, die sich gerne am verkaufsoffenen Sonntag auf den Frühling und auf die Osterzeit einstimmen wollen. Im großen Gremsdorfer "Osternest" ist für jeden etwas versteckt! Kommen Sie am 11. März zwischen 13 und 18 Uhr in den Gewerbepark! Ein Besuch lohnt sich immer!