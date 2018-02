Der Gemeinde Lauter liegt die Umwelt am Herzen

Die oberfränkische Gemeinde Lauter ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Baunach und findet sich an der Lauter, einem Bach, der in der Nachbarstadt Baunach in den ebenso genannten Bach fließt. Die Gemeinde gliedert sich in sechs Ortsteile. In Appendorf, Lauter, Deusdorf, Deusdorfermühle, Krappenhof und Leppelsdorf wohnen insgesamt knapp 1300 Bürger.



Geschichtlicher Abriss

Lauter wurde 1251 erstmals urkundlich erwähnt. Damals gehörte die Gemeinde mit all ihren Gütern zum Kloster Michelsberg und somit zum Hochstift Bamberg. Die heutige Gemeinde entstand durch das Gemeindeedikt von 1818. Im Laufe der 70er Jahre wurden zahlreiche Orte aus dem Lauterer Umland eingemeindet.



Naturerlebnis Baumwipfelpfad

Unweit vom Ort Lauter entfernt befindet sich der 2009 gebaute Naturlehrpfad. Gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten und dem Naturpark Haßberge hat der Haßbergverein Lauter diesen Erlebnisweg konzipiert und erstellt. Das Holz für das Baumtelefon und die Ausschilderung stammt aus den Bayerischen Forsten, das Klangspiel wurde vom Naturpark Haßberge gestiftet. An insgesamt 21 Stationen können große und kleine Besucher den heimischen Wald und seine Lebewesen entdecken.



Zahlreiche Infotafeln erklären die Eigenheiten und Besonderheiten der ortsansässigen Baumarten. Neben dem Informationsteil gibt es spannende Aktivitäten wie das Baumtelefon oder ein Klangspiel aus Holz. Um auf die vom Aussterben bedrohte Insektenart der Hirschkäfer aufmerksam zu machen, hat der Haßbergverein Lauter ein Hirschkäfermeiler installiert. Der Meiler besteht aus Eichenstämmen, die zum Teil im Boden versenkt sind und Hirschkäfern in allen Entwicklungsstadien ein Zuhause bieten sollen. Außerdem kann ein Biotop besichtigt werden. Auf vier Kilometern darf entdeckt, gelernt, gefragt und gespielt werden. Der Lehrpfad kann selbstständig oder in Form einer Führung abgelaufen werden.



Leben in Lauter

Der Ort Lauter ist eine Wohngemeinde mit Komfort. Bezahlbare Baugrundstücke in ansprechenden Gegenden laden vor allem junge Familien in die Ortsgemeinschaft ein. Als Mitglied des Schulverbandes Baunach profitiert die Gemeinde von der Nachbarstadt und kann seinen jungen Bewohnern gute Schulen in unmittelbarer Umgebung bieten.



Eine breit gefächerte Vereinslandschaft sorgt für ein lebendiges Dorfleben und veranstaltet das ein oder andere Fest. Sportbegeisterte finden den JFG Baunachtal, die Spielvereinigung Lauter, die Sportfreunde Lauter und einen Kegelclub im Ort. Engagierte werden sich bei der Freiwilligen Freuerwehr wohlfühlen, zahlreiche Stammtische laden zum gemütlichen Beisammensein ein und wer sich gerne weiterbildet, der findet sogar eine Außenstelle der Volkshochschule in Lauter.



von Vanessa Höfner