Der Bamberger Umsonstladen hat eine neue Heimat

Nachdem einige Monate seit der Schließung des Mosaik Umsonstladens in der Zwerggasse vergangen sind, hat "Umsonst in Bamberg" ein neues Domizil gefunden. Am Samstag, 3. Februar, ist Eröffnung in der Pfisterstraße 2 in Bamberg. In einem hellen und modernen Raum ist viel Platz für für Kleidung, Bücher, Geschirr, Technik und allerlei andere Gegenstände sowie für Begegnungen, Gespräche und Verweilen bei einer Tasse Tee.



Am Eröffnungstag gibt es eine Einweihungsfeier von 11 bis 16 Uhr. Stammgäste und neue Besucher sind willkommen, vorbeizuschauen und sich den neuen Laden anzusehen. Ein kleiner Imbiss ist geplant, aber gerne können auch Speisen und Getränke mitgebracht werden, informiert der Verein.



Wie "Umsonst in Bamberg" bei der schwierigen und langen Quartiersuche zum Erfolg kam und welche neuen Möglichkeiten Laden und Begegnungsstätte bieten, lesen Sie in Kürze in einem InfrankenPlus-Artikel