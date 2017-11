Den Media Markt - zum mit nach Hause nehmen

Drei Monate für sieben Euro ein Bild mit nach Hause nehmen. Das kann man in Hallstadt, das eine Artothek aufbaut. Bis die Gebäudlichkeiten in der Fischergasse 6 fertig sind, wickelt die Stadtbücherei die Ausleihe ab. An diesem Sonntag erfolgt um 14 Uhr der Startschuss. Im Premiumbereich auf inFranken.de lesen Sie in Kürze, was es mit der Artothek auf sich hat.