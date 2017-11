Decathlon in Hallstadt eröffnet am Donnerstag wie geplant

Bereits am Mittwochabend hatte Decathlon zur Voreröffnung geladen. "In der neuen Filiale in Bamberg-Hallstadt erwarten die Kunden über 70 Sportarten auf 2200 Quadratmeter Verkaufsfläche", teit Decathlon-Sprecherin Gevieve Mulack dazu mit. In Hallstadt könne sich nun "jeder Sportfan optimal für seine Sportart ausrüsten oder im Handumdrehen etwas ganz Neues ausprobieren", erklärt Filialleiterin Verena Henning. Aus der kommunalpolitischen Diskussion zum Standort hält sich das Unternehmen heraus, die Eröffnung fuße auf einem Mietvertrag, der auf einer erteilten Baugenehmigung basiere.

Wie berichtet hatte die Stadt Bamberg beklagt, dass die interkommunale Zustimmung zum Bebauungsplan "Neuordnung Ertl-Zentrum" fehle. Die Stadt erhob Klage beim Verwaltungsgericht und will auch beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine Normenkontrollklage erheben. "Unser Rechtsanwalt hat den Entwurf des Schriftsatzes für die Normenkontrolle vorgelegt. Er wird gerade noch geprüft. Dann eingereicht", erklärt dazu Pressesprecherin Ulrike Siebenhaar. Für den Hallstadter Bürgermeister Thomas Söder (CSU) geht es vor allem "um eine unterschiedliche Sicht der Dinge". Es werde weitere Gespräche mit dem Bamberger OB Andreas Starke (SPD) geben, doch habe man bislang noch keinen Termin finden können. "Wir werden die Ergebnisse in aller Ruhe angehen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen."