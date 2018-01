Dauergrau als Ergebnis des Klimawandels?

Es ist der fünfte Monate in Folge, in der eine Farbe überwiegt: Grau. Nur für kurze Lichtblicke scheint der Himmel über Mitteleuropa noch aufzuhellen. Dann atmen die Menschen förmlich auf.



Doch meist belastet die gefühlte Dunkelheit , erhöht die Zahl der Depressionen und findet ihre Bestätigung in den Daten der Wetterwarte Bamberg. Seit September wurden an der Wetterstation im Süden der Stadt nur unterdurchschnittliche Sonnenscheinwerte gemessen. Und der Januar 2018 setzt diese Reihe fort.



Steckt hinter dem Dauergrau dieses Winters mehr als nur ein Zufallsergebnis aus der mitteleuropäischen Wetterküche? Hat die Wolkendecke, die kaum ein Ende kennt, einen besonderen Grund? Darüber sprechen wir mit zwei Wetterexperten. Mehr demnächst im Premiumbereich von infranken.de.