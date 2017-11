Das Wochenende in Franken: Weihnachtsmarkt, Erlangen on Ice und Winterdorf

Bamberger Weihnachtsmarkt



Der Maximiliansplatz in der Bamberger Fußgängerzone, zwischen Kettenbrücke und Gabelmann wird in weihnachtliche Stimmung, Glühwein und allerlei Leckereien getaucht.23. November-23. Dezember 2017 9.30-20 Uhr (Montag bis Samstag) und 11-20 Uhr (Sonntag)Maximiliansplatz, 96047 BambergfreiAuf dem Winterdorf in Bayreuth spielen abwechselnd Bands, eine Apres-Skiparty jagt die Nächste und man kann sich auf die Weihnachtszeit einstimmen. Regionale Anbieter zeigen ihre Leckereien und ein vielfältiges Glühwein-Angebot.19. Oktober-31. Dezember 2017, 10.30-23 UhrMaximiliansstraße 12-14, 95444 BayreuthfreiDie 49. Würzburger Bachtage zu Ehren des Komponisten Johann Sebastian Bach drehen sich um die geistlichen Werke des Thüringers. Kammerkonzerte, Orchesterkonzerte und Bachkantaten finden sich im Programm der Veranstaltungen wieder.23. November-3. Dezember 201797070 WürzburgIm Zentrum der Erlanger Hugenottenstadt sind Eislauf-Fans sechs Wochen lang willkommen. Für Kinder gibt es Fahrhilfen in Form von Zwergen oder Pinguinen.24. November 2017-7. Januar 2018Rathausplatz 3, 91052 ErlangenKinder bis 6 Jahre: frei, Kinder und Jugendliche (7-17 Jahre): 2 Euro, Erwachsene (ab 18 Jahre): 3 Euro, Leihgebühr für Schlittschuhe: 3 EuroAb Freitag (24. November 2017) sind wieder geschmückte Weihnachtsstände in der Bayreuther Innenstadt zu finden. Einen Glühwein trinken, Lebkuchen-Shopping oder einfach nur durchschlendern - in Bayreuth ist für Groß wie Klein etwas dabei.24. November-23. Dezember 2017, 10-19.30 Uhr (Montag-Samstag) und 11-19.30 Uhr (Sonntag)Am Mühltürlein, 95444 BayreuthfreiEine Ausstellung rund um die kleinen Bausteine, die Kinderzimmer seit Jahrzehnten besiedelt haben. Ein Sammler aus dem Landkreis Fürth hat einen Querschnitt des beliebten Spielzeugs zusammengetragen. Für Klein und Groß, in allen Varianten und Themenbereichen - in Zirndorf.Noch bis zum 7. Januar 2018, 11-16 Uhr (Dienstag-Sonntag)Spitalstraße 2, 90513 ZirndorfErwachsene: 3 Euro, Kinder: 2 Euro