Das Wochenende in Franken: Spiele-Fest, Blues Festival und Motorradmesse

Das Nürnberger Spiele-Fest präsentiert die neusten Spiele. Egal welche welche Art Spiele-Fan, auf dem Spiele-Fest kann jeder ausprobieren, entdecken und Spaß haben. Zum Programm gehören auch verschiedene Workshops. Am Samstag finden außerdem der Brettspielflohmarkt statt.Freitag 14 bis 23 Uhr, Samstag ab 13 Uhr bis Sonnenaufgang, Sonntag 13 bis 22 Uhr und Montag 14 bis 18 UhrHaus Eckstein, Burgstraße 1 bis 3, NürnbergDas Ticket für das gesamte Fest kostet 3 Euro (inklusive Besuch des Spielzeugmuseums). Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.: Am Sonntag beginnt in Bamberg das Chinesische Filmfest. Verschiedene Filme geben den Zuschauern einen Einblick in die chinesische Film-Kultur, fernab von Glückskeksen, Pandas und Bratnudeln. In Workshops bekommen Interessierte einen Einblick in die chinesische Papierkunst oder Kalligraphie.: 4. bis 7. FebruarLichtspielhaus Bamberg in der Untere Königsstraße 34 und Odeon Kino in der der Luitpoldstraße 25 in BambergEinzelticket 7 Euro (ermäßigt 5 Euro), Tagesticket 15 Euro und Festivalticket 35 EuroAuf der Bau- und Immobilienmesse in Erlangen dreht sich am Wochenende alles ums Wohnen. Zahlreiche Aussteller informieren und beraten Besucher rund um die Themen, Neubau, Einbruchschutz, Renovieren, Garten, Einrichten und vieles mehr.3. und 4. Februar, von 10 bis 17 UhrEventhalle, Großparkplatz Erlangen, Parkplatzstraße3 EuroZum 27. Mal findet das "blues will eat" Festival in Nürnberg statt. Neben den klassischen Bluesbands treten auch Bands verwandter Stilrichtungen wie New Orleans Jazz, Swing, Rock' Roll und Soul auf.Samstag, 3. Februar ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)Künstlerhaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, NürnbergVorverkauf 20 Euro, Abendkasse 25 EuroAuf der Motorradmesse Obermain-Bike in Lichtenfels präsentieren zahlreiche Aussteller Motorräder, Roller und Quads, sowie Zubehör, Bekleidung, Motorrad-Technik und Angebote zu Motorradtouristik.3. und 4. Februar, Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 UhrStadthalle Lichtenfels, Schützenstraße 105 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt freiVier Stunden lang können Familien und Kinder am Sonntag im Agostea in Bamberg Fasching feiern. Es gibt eine Mini-Playback-Show, Kinderanimation, Spiele, einen Luftballonregen und süße Überraschungen.Sonntag, 4. Februar, 14 bis 18 UhrAgostea Bamberg, Ludwigstraße 25 in Bamberg4 Euro, für Kinder bis einen Meter Körperhöhe ist der Eintritt frei