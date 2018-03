Das Wochenende in Franken: Rother Bluestage, Erlanger Frühling und Trachtenbasar

Das sind die Wochenendtipps für Franken:



Erlanger Frühling



Marathon zum Welt-Down-Syndrom-Tag



Rother Bluestage



Trachtenbasar in Etzelwang



Haßberger Spieletage



Der Erlanger Frühling ist kein gewöhnlicher, verkaufsoffener Sonntag. In der ganzen Innenstadt gibt es zusätzlich ein Rahmenprogramm. Auf dem Marktplatz findet zum Beispiel eine Tourismus-Messe satt. Viele Vereine oder Firmen haben einen Infostand. Auch wird es eine Autoschau auf dem Besiktaplatz geben.18. März 2018 von 13.00 - 18.00 UhrIn der gesamten Innenstadt ErlangensEintritt freiBeim ING-DiBa Marathon zum Welt-Down-Syndrom-Tag geht es natürlich um einen guten Zweck. Seit 2011 nehmen bis zu 1000 Sportlerinnen und Sportler an der Veranstaltung teil. Mitmachen können Menschen mit oder ohne Behinderung. Ein Ziel der Veranstaltung ist es Berührungsängste abzubauen. Eine Nachmeldung kann man am 17.03.2018 von 14 bis 17 Uhr tätigen oder für ganz Spontane noch am Sonntag 30 Minuten vor dem Start. Natürlich gibt es verschiedene Streckenlängen und auch Kinder können mitmachen.18. März ab 09.00 UhrFürth, SüdstadtparkEintritt als Zuschauer freiDas Festival "Rother Bluestage" eröffnet am 17.03.2018 und hat sowohl Bluestage-Neulinge in petto, als auch Festival-Lieblinge. Mit der Divise "Oldschool" feiert Henrik Freischlader mit seiner neuen Band zusammen mit den Festivalbesuchern. Vorher treten San2 & His Soul Patrol auf.17. - 25. März 2018Bei den Rother Bluestagen spielen verschiedene Künstler an verschiedenen Standorten innerhalb der Stadt. Wie viel die Konzerte jeweils kosten, kann man dem aktuellen Spielplan entnehmen.Wer nach einem Schnäppchen für das neue Dirndl oder die neue Lederhose sucht, der wird sicher auf dem Trachtenbasar in Etzelwang fündig. Oder vielleicht hat man noch das ein oder andere zu enge Dirndl im Schrank, eine andere könnte sich darüber freuen. Auch Schuhe oder Schmuck werden verkauft, eben alles was das Trachtenherz begehrt.18. März 2018 von 13.00 -16.00 UhrSchule, 92268 EtzelwangFreier EintrittAn den Haßberger Spieletagen haben Kinder auch mit der ganzen Familie die Möglichkeit ganz verschiedene Spiele auszuprobieren. Im Mittelpunkt steht dabei die "Spiel-O-Thek" mit über 900 Brett- und Kartenspielen für jede Altersklasse. Auch kann man bei verschiedenen Spiele-Tunieren mitmachen.15. - 18. März 2018Kreisjugendring Haßberge, Schulring 3, 97475 Zeil am MainFreier Eintritt