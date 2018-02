Das Wochenende in Franken: Narrentreiben, 6 Tolle Tage und vibraphonissimo Festival

Helau!



Die Wochenendtipps für Franken.



Stanicher Narrentreiben in Stadtsteinach



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Deutsches Fastnachtsmuseum in Kitzingen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



6 Tolle Tage in Coburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



"Miteinander für Leib & Seele": Vesperkirche in Schweinfurt



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Vibraphonissimo Festival 2018



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Die Faschingszeit ist angekommen in Franken und die Region ist in Partylaune. Wo kann man am besten feiern? Oder gibt es auch noch anderes zu erleben am Wochenende?Das "Stanicher Narrentreiben" ist ein Faschingsumzug durch die Innenstadt von Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach). Gardetänze, bunte Kostüme verschiedenster Gruppen und laute Musik. Beschlossen wir das "Narrentreiben" traditionell mit dem Verbrennen einer Strohpuppe: So wird der Winter vertrieben.Sonntag, 11. Februar 2018, ab 13 UhrInnenstadt Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach), 95346freiEin Besuch im deutschen Fastnachtsmuseum in Kitzingen ist für Narrenfreunde immer lohnenswert. Alles rund um Bräuche und Traditionen ist dort zu Hause. Für Kinder gibt es eine Verkleidungsecke mit Faschingskostümen.Dienstag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 17 UhrLuitpoldstraße 4, 97318 KitzingenErwachsene: 5,55 Euro; Schüler: 4,44 Euro; Kinder bis sechs Jahre: freier EintrittFasching in Coburg! Das bedeutet Prunksitzungen, Kinderfasching, Elferratssitzung, Prinzenball, den Faschingsumzug "Gaudiwurm" und jede Menge Kulinarisches auf dem Coburger Marktplatz. Der Faschingsumzug der Coburger Narrhalla zieht am Sonntag ab 14 Uhr durch die Innenstadt.8. bis 11. Februar 2018, 10 bis 23 UhrMarktplatz/Innenstadt Coburg, 96450freiBereits zum vierten Mal findet die Schweinfurter Vesperkirche statt. Unter dem Motto "Miteinander für Leib & Seele" wird zusammen gegessen. Die Mahlzeit kostet 1,50 Euro für Erwachsene, 50 Cent für Kinder. Während den drei Stunden finden mehrere soziale Angebote statt.21. Januar bis 11. Februar 2018; 11.30 bis 14.30 UhrSt. Johannis-Kirche; Martin-Luther-Platz 1, 97421 SchweinfurtfreiKunstveranstaltungen, Prunksitzungen oder auch Konzerte. Das "Vibraphonissimo Festival" bietet der alternativen Szene aus vielerlei Hinsicht Abwechslung. Für Groß sowie Klein bieten sich jede Menge Gelegenheiten zum Austoben.14. Januar bis 10. Februar 2018Nürnberg, Erlangen, Neumarkt, Schwabach, FürthAbhängig von der Veranstaltung