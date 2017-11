Das Wochenende in Franken: Mädchenflohmarkt, Hochzeitsmesse und Bockbieranstich

Mädchenflohmarkt Bamberg



: Auf dem Schwesterherz Mädchenflohmarkt in Hallstadt im Landkreis Bamberg finden können Sie in den Schatzsuche gehen. Kleider, Schuhe, Taschen, Schmuck: das Angebot ist speziell auf Frauen und Mädchen abgestimmt und so fällt es noch leichter das neue Lieblingsstück zu finden.Sonntag, 12. November, 14 bis 18 UhrKulturboden, An der Marktscheune 1 in Hallstadt5 Euro, 3 Euro mit Ermäßigung, Mädchen bis 12 Jahre kostenlosMehr Informationen zum Schwesterherz Flohmarkt Über 100 Designer und Manufakturen kommen in Nürnberg für den 'StijlMarkt' zusammen und präsentieren ihre ausgefallenen Produkte von Kleidung und Accessoires, über Dekoartikel und Schreibwaren, bis zu Süßigkeiten und Hochprozentigem. Besucher können an Workshops teilnehmen oder die verschiedensten Leckereien von den Foodtrucks genießen.Samstag und Sonntag, 11. bis 12. November, 11 bis 18 UhrOfenwerk, Klingenhofstraße 72 in Nürnberg5 EuroMehr Informationen zum StijlMarkt in Nürnberg Auf dem Akzente Martinimarkt auf Schloss Thurn herrscht schon an diesem Wochenende vorweihnachtliche Stimmung. Besucher können an den Buden nach Weihnachtsgeschenken Ausschau halten oder sich durch die verschiedenen Leckereien probieren.10. bis 12 Uhr (Freitag 13 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr)Schloss Thurn, Schloßplatz 2, Heroldsbach8 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre freiMehr Informationen zum Akzente Martinimarkt auf Schloss Thurn Auf der Coaching Messe in Bamberg können Besucher viele interessante Coaches aus der Region kennen lernen. Es werden zahlreiche Workshops und Fachvorträge Angeboten. Besucher können an einem kostenlosen Speed Coaching teilnehmen mit dem Coach ihrer Wahl teilnehmen.Sonntag, 12. November, 10 bis 17 UhrMediengruppe Oberfranken, Gutenbergstraße 1 in Bamberg15 Euro, 10 Euro für AbonnentenMehr Informationen zur Coachingmesse in Bamberg Auch in Würzburg kommen Flohmarkt-Fans dieses Wochenende auf ihre Kosten. Auf dem Fashion-Flohmarkt können Männer und Frauen nach Lust und Laune nach Secondhand-Schätzen und günstigen Outfits suchen.Sonntag, 12. November, 14 bis 18 UhrPosthalle, Bahnhofsplatz 2 in Würzburg2 EuroMehr Informationen zum Fashion-Flohmarkt in Würzburg Der Kulturladen Schloss Almoshof läd alle Kinder aus der Umgebung zu einem stimmungsvollen Laternenumzug ein. Nach dem Umzug findet in der Scheune eine Feier mit gemeinsamen Glühwein- und Kinderpunsch-Trinken. Dazu gibt es Lebkuchen und Würstchen.Samstag, 11. November, 17 bis 20 UhrSchloss Almoshof, Almoshofer Hauptsraße 49-53, NürnbergfreiMehr Informationen zum Lichterfest in Nürnberg Hochzeitswillige Pärchen finden auf der Hochzeitsmesse "Just Married" in Nürnberg dieses Wochenende Ideen und Inspirationen für den schönsten tag ihres Lebens. Aussteller präsentieren auf der Messe die neusten Trends rund um Brautmode, Trauringe, Hochzeitsfotografie und Dekoration.11. und 12. November, Samstag 13 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 UhrMeistersingerhalle, Münchener Straße 21 in NürnbergMehr Informationen zur Hochzeitsmesse "Just Married" Bockbieranstiche gehören gehören in Franken im Herbst und Winter zur Tradition. Bei der feierlichen Veranstaltung wird das erste Fass des Starkbieres mit einem Alkoholgehalt von 6,5 bis 7,5 Prozent angestochen. In Bamberg fließt schon am Donnerstag das erste Bockbier der Brauerei Spezial.Donnerstag, 9. NovemberBrauerei Spezial , Obere Königstraße 10 in BambergHier finden Sie alle Bockbieranstiche in Franken