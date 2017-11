Das Wochenende in Franken: Little Woodstock - Festival, Erlanger Poetenfest & Co

Little Woodstock Open Air 2017



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Erlanger Poetenfest



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Fledermausnacht im Flatterhaus



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Rock'n'Roll an der Regnitz



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Performance on Wheels



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



79. Blumenfest in Röthenbach



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Das sind unsere Tipps für Franken vom 25. bis 27. August 2017:Sich fühlen, als wäre es wieder 1969 - bei vielen Fans hat die Musik von Jimi Hendrix und Co auch heute noch nicht an Bedeutung verloren. Perfekt also, dass es sich an diesem Wochenende in Dettelbach in Erinnerung an das legendäre Festival nur um Peace, Love and Happiness dreht. Alle sind herzlich dazu eingeladen in friedlicher Atmosphäre und gemütlichem Ambiente zuzuhören, zu tanzen und einfach Spaß zu haben.Samstag, 26. August 2017, 18.00 bis 1.00 UhrHans-Kleider-Straße 2, 97337 Dettelbach25 Euro an der AbendkasseAm letzten Augustwochenende feiert Erlangen mit über 80 Schriftstellern und Schriftstellerinnen, Literaturkritikern und Publizisten das 37. Erlanger Poetenfest. Das Publikum darf sich freuen auf anregende Diskussionen, Lesungen und vieles mehr. Der Erlanger Schlossgarten zählt zu einem der Veranstaltungsorte, und bietet eine schöne Location zum Entspannen und Abtauchen in das, was die Literaten zu erzählen haben.24. - 27. August 2017Bei den meisten Veranstaltungen ist der Eintritt kostenfreiHufeisennase, Maus-Ohr, Abendsegler, Braunes oder Graues Langohr: In Bayern gibt es 23 Fledermausarten - und alle gelten als gefährdet. Zur europäischen Fledermausnacht "Batnight" am kommenden Wochenende lädt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) zu Veranstaltungen in ganz Bayern ein, um auf die Bedrohung der Fledermäuse aufmerksam zu machen.Samstag, 26. August 2017 ab 19.00 UhrMönchsondheimer Straße 8, 97346 IphofenFreier EintrittCocktails, eine Bademodenschau und gute Musik: So lässt es sich leben. Wie zum Beispiel an diesem Wochenende bei Rock'n'Roll an der Regnitz, wo die Band ”Rickbop and the Hurricanes” dem Publikum ordentlich einheizen wird. Ganz besonders ist vor allem, dass ein Teil der Einnahmen aus Essens- und Getränkeverkauf an zwei wohltätige Organisationen gespendet wird.Samstag, 26. August 2017, ab 18.00 UhrWSV Neptun Bamberg Bughof 30, 96049 BambergFreier EintrittBei dieser Veranstaltung dreht sich alles um fahrbare Untersätze. Ob Oldtimer, US-Cars, ausgefallene Show-Cars oder Sportwagen. Hier kommt jeder Autoliebhaber auf seine Kosten. Unter dem Motto ”Gemeinsam mit Leidenschaft” geht es um die Fahrzeuge und deren Geschichte.Sonntag, 27. August, 09.00 - 18.00 UhrFlugplatz Rosenthal-Field PlössenBesucher 2 Euro (Kinder bis 12 Jahre freier Eintritt), Fahrzeuge 5 EuroDas Blumenfest Röthenbach findet in diesem Jahr zum 79. Mal statt. Die Besucher können sich auf einen großen Festzug mit 34 Marschgruppen, leckeres Essen und tolle Musik von Helmut Schödel freuen.Sonntag 27. August, 14.00 - 16.00 Uhr90552 RöthenbachFreier Eintritt