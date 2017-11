Wochenende in Franken: Lichthöfe, Schlossadvent und Fernweh-Festival

Lichthöfe in Bamberg



Das sind die Wochenendtipps für Franken:Schon seit vielen Jahren veranstaltet die IG Aktive Mitte die Bamberger Lichthöfe, eine kulturelle Veranstaltung, bei der sich Anwohner und Gewerbetreibende des Gebietes rund um die Königstraße mit ihren Innenhöfen präsentieren.Samstag, 18. November 2017, 18 bis 22 UhrKleehof in der Gärtnerstadt, Untere Königsstraße 6, 96052 BambergFrei100 Verkaufsaussteller präsentieren ihre Produkte passend zur Adventszeit in Schlosskulisse. An allen Tagen gibt es spezielle Highlights wie eine Feuershow und den Walking-Act.Freitag, 17. November bis Sonntag, 19. November 2017 (Freitag und Samstag 13 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr)Schloss Weißenstein, 96178 Pommersfelden8 Euro, 14 Euro Dauerkarte, bis 16 Jahre Eintritt freiFotojournalisten und Vortragsreferenten präsentieren mit ihren Multivisionen Reisen und Abenteuer, Spezialisten aus den Bereichen Fotografie und Reise geben in Workshops und Seminare ihr Wissen Preis. Hochleistungsbeamer zaubern riesige Bilder an die Leinwände, Köche bereiten Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern zu.Donnerstag, 16. November bis Sonntag, 19. November 2017Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz 3, 91054 Erlangen3 Euro"Finde Deinen Sport" heißt es, wenn Vereine aus der Region ihre Sportarten vorstellen und zum Ausprobieren und Mitmachen einladen. Gemeinsam mit dem Olympiadenpass, einem bunten Bühnenprogramm und entsprechender Verpflegung ist die Familien-und Vereinsmesse geöffnet.Samstag, 18. November 2017, 14 bis 17 UhrBrose Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 BambergFreiÜber 100 Aussteller bieten ihre Produkte an und machen den Traum einer Weihnachtsbäckerei in den eigenen vier Wänden wahr. Auf der Reise durch die Welt der Winterträume treffen die Besucher auf Produkte aus Handarbeit, herrliche Gerüche, exklusive Wohnaccessoires, hochwertigen Weihnachtsschmuck und Delikatessen.Freitag, 17. November bis Sonntag, 19. November 2017, 14 bis 19 Uhr (Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr)Schloss Faber-Castell, Rednitzstraße 2a , 90547 Stein: Erwachsene 9 Euro, Rentner 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre 1 Euro, Kinder bis 4 Jahre freiWer Individualität mag, wird hier fündig, denn für die ausstellenden Kunsthandwerker ist Ware von der Stange tabu. Durch die vielfältigen und kreativen Ideen können sich die Besucher zu einem etwas anderen Geschenk inspirieren lassen und die außergewöhnlicher Atmosphäre genießen.Sonntag, 19. November 2017, 10 bis 17 UhrStadthalle Fürth, Rosenstraße 50, 90762 Fürth5 Euro