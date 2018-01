Das Wochenende in Franken: Filmfeste, Schlittschuhlaufen & Yoga

Bamberger Kurzfilmtage



Die Bamberger Kurzfilmtage zeigen seit 1991 jedes Jahr im Januar eine Woche lang über 100 Kurzfilme verschiedener Kategorien. Das Programm spielt sich am Wochenende im Lichtspielkino, im Luli-Kino, im KurzFilmClub und in der Stadtbücherei ab. Die Preisverleihung findet Samstagabend statt. Am Sonntag laufen dann noch einmal die Best-Of Filme der verschiedenen Kategorien.22. bis 28. JanuarLichtspielkino, Luli-Kino, KurzFilmClub und Stadtbücherei BambergNormalpreis 9 Euro, 10 Euro für die Preisverleihung, 4 Euro für Kinder für "Wettbewerb Kinderfilm"Noch bis März ist die Schlittschuhbahn und die Eishockeybahn auf der Tennisanlage des TV Fürth 1860 geöffnet.Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr: TV Fürth 1860, Coubertinstr. 1, 90768 FürthErwachsene 4,50 Euro, Kinder/Schüler/Studenten 3 EuroJährlich werden am letzten Januarwochenende in Würzburg Filme jenseits des Mainstream gezeigt. So finden an diesem Wochenende insgesamt über 120 Filmvorführungen statt.25. bis 28. JanuarCentral im Bürgerbräu, und Kellerkino in der Frankfurter Straße 87 und Vogel Convention Center (VCC) in der Rotationshalle in der Max-Planck-Straße7,50 Euro für ErwachseneErst vor Kurzem wurde Fitzgerald Kusz mit dem begehrten Bayerischen Poetentaler ausgezeichnet. Klaus Brandl ist Sänger, Songschreiber und Gitarrist und einer der wichtigsten Vertreter der fränkischen Blues-Szene. Zusammen sind die "Blues & Kusz". Am Samstag stehen sie in der Residenz Hilpoltstein auf der Bühne.: 27. Januar, 20 bis 22 UhrWo: Residenz Hilpoltstein, Kirchenstraße 1Eintritt: 18 bis 20 EuroNoch bis Mitte Februar hat die 900 Quadratmeter große Eisbahn am Bibert Bad in Zirndorf geöffnet. Schlittschuhe können vor Ort 4 Euro ausgeliehen werden.täglich 9 bis 13 Uhr und 15 bis 19 UhrBibert Bad, Neptunstraße 8, ZirndorfAuch in Hof findet an diesem letzten Januarwochenende ein Filmfestival statt. Im Mittelpunkt des 28. Kinderfilmfests Hof stehen spannende, lustige und nachdenkliche Filme für Kinder und Jugendliche.27. und 28. JanuarCentral-Kino in Hof4 bis 5 EuroWas: Beim Yoga Workshop im TV 1848 Erlangen dreht sich am Samstag alles um Entspannung und Abstand zum Stressigen Alltag. Teil des Workshops sind eine theoretische Einführung, mehrere Yoga-Einheiten, Meditationseinheit und ein gemeinsames Mittagessen.Wann: Samstag 10 bis 15 UhrWo: Gymnastikraum des TV 1848 Erlangen, Kosbacher Weg 75Eintritt: 80 Euro für Nichtmitglieder