Das Wochenende in Franken: Blues- & Jazzfestival und Bayreuther Weinfest

TUCHER Blues- & Jazzfestival - Bamberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Ringparkfest Würzburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Carillonfest - Aschaffenburg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Tambacher Sommer



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Coburger Vogelschießen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Bayreuther Weinfest



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Trachtenkirchweih in Ebersdorf



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Kulmbacher Bierwoche



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Diese Veranstaltungen sind am Wochenende in Franken geboten:Auf den Bühnen am Maxplatz und am Gabelmann ist auf dem Bamberger Blues & Jazzfestival ein unvergleichbares Musikangebot von über 70 Gruppen geboten.Freitag (4. August): ab 17 UhrSamstag (5. August): ab 14 UhrSonntag (6.August): ab 11 UhrMaxplatz Bamberg, Maxplatz 96047 BambergfreiBeim Ringparkfest in Würzburg wird der Ringpark Schauplatz eines stimmungsvollen Festes mit Livemusik und Kinderprogramm.Freitag (4. August): ab 18 UhrSamstag (5. August): ab 14 UhrSonntag (6. August): ab 11.15 UhrRingpark, Valentin-Becker-Straße 97072 WürzburgfreiBeim Carillon-Fest kann man sich auf mehrere Konzerte im Schlosshof freuen. Ab 11 Uhr gibt es neben den Konzerten Turmführungen, Kinderprogramm und weiteren Attraktionen.Samstag (5. August) und Sonntag (6.August): 11.00 bis 22.00 UhrSchloß Johannisburg auf dem Schloßplatz, 63739 Aschaffenburg2 Euro (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Studenten und Kulturpassinhaber frei)Beim Tambacher Sommer treten am Wochenende zwei Bands auf. Am Freitag stehen "Haindling" auf der Bühne und am Samstag LaBrassBanda. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Tickets.Samstag (5.August): Einlass ab 19 UhrSonntag (6. August): Einlass ab 19 UhrSchloss Tambach, Schloßallee 196479 Weitramsdorf-TambachKartenDas Coburger Vogelschießen kann nur noch an diesem Wochenende besucht werden. Am Nachmittag haben beim Festplatzbetrieb alle Fahrgeschäfte, Losbuden und noch vieles mehr geöffnet. Am Abend spielen verschiedene Bands.ab 14 Uhr beginnt der Festplatzbetrieb, die Bands beginnen ab 19 UhrAnger, Schützenstraße 96450 CoburgfreiBeim Bayreuther Weinfest präsentieren vier fränkische Winzer den Gäste rund 40 verschiedenen Frankenweinen aktueller Jahrgänge.ab 11 UhrStadtparkett in der Fußgängerzone , Maximilianstraße 95444 BayreuthfreiAuf dem historischen Tanzanger in Erbersdorf wird Kirchweih gefeiert. Am Samstag kann ab 20 Uhr das Tanzbein geschwungen werden. Am Sonntagnachmittag findet der traditionelle Festumzug mit anschließendem Tanz statt.Samstag (5.August): ab 20 UhrSonntag (6.August): ab 9 Uhrauf dem historischen Tanzanger, 96337 EbersdorffreiDie Kulmbacher Bierwoche zählt zu den größten Bierfesten Deutschlands. Ausgeschenkt werden die Festbiere von Kulmbacher, Mönchshof, EKU und Kapuziner. Am Nachmittag begleiten das Fest Musikvereine mit Blasmusik und am Abend treten unterschiedliche Bands auf.täglich ab 10 UhrBrauereigelände in der Lichtenfelser Straße, 95326 Kulmbachfrei